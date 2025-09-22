Lärare i fritidshem till Hällberga skola
2025-09-22
Ser du möjligheterna med en mindre skola där det är lätt att ta en aktiv roll i arbetslaget och du känner alla barn? Vi söker en lärare i fritidshem till Hällberga skola.
Rektorsområdet Ärla/Hällberga består av Ärla skola F-6 och Hällberga skola F-6 som ligger på landsbygden sydost om Eskilstuna. Ärla skola har cirka 210 elever och 30 medarbetare. Hällberga skola har 120 elever och 20 medarbetare. I och med att det är en liten skola, har kollegorna ett nära samarbete med varandra på både fritids och inom hela skolan.
På skolorna utgår vi från elevernas egna intressen och behov. Vi vill erbjuda en miljö som ger trygga, glada och nyfikna elever där både barn och personal trivs. Tillsammans med elever och föräldrar främjar vi elevernas kunskapsutveckling och uppmuntrar till en livslång lust att lära. Våra pedagoger arbetar aktivt med att undervisningen ska väcka engagemang och möta alla elevers olika behov samt ge en trygg, strukturerad skoldag. För att skapa trygghet arbetar vi återkommande med bemötande och värdegrund i våra klasser. Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, skolpsykolog, speciallärare och specialpedagog.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Hos oss finns fritids för F-3 och öppen verksamhet för 4-6. På förmiddagarna är du med som stöd i en klass. Vi på fritids är ett eget arbetslag med en arbetslagsledare och gemensam planeringstid. Vi har också samarbete med fritids på Ärla skola, för att dela erfarenheter och arbeta med fritidshemsutveckling.
Fördelen med att vara en skola på landet är att vi har nära till naturen och en bra utemiljö, vilket du kan använda dig av vid olika aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem. Det går också bra om du har en pågående utbildning som avslutas inom kort. Vi ser att du har erfarenhet av att undervisa i en pedagogisk verksamhet, genom VFU eller arbete. Du behöver också ha kunskaper i LGR22. Det är bra om du har erfarenhet av att dokumentera i läroplattformen V-klass.
Du är en ledare som kan situationsanpassa ditt ledarskap. Att kommunicera med både vuxna och elever har du lätt för. Vi ser att du är en person som är driven och som vill vara med i utvecklingen av fritidsverksamheten. Du har ett reflekterande förhållningssätt till din egen undervisning och är öppen för att dela med dig av dina kunskaper. Din samarbetsförmåga är god och du kan skapa förtroenden, lyssna in olika behov och visa engagemang.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
