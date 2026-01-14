Lärare i fritidshem till Häggetorpsskolan
Häggetorpskolan, belägen i södra delen av Tibro tätort, erbjuder förskoleklass, grundskola för årskurs 1-6 och fritidshem. På Häggetorpskolan arbetar cirka 43 engagerade medarbetare och vi har omkring 270 elever. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår gemenskap!
Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service!
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem planerar, undervisar och utvecklar du fritidshemmets verksamhet. Tillsammans med dina kollegor samarbetar du för att skapa en stimulerande, trygg och lärorik miljö för eleverna.
Utifrån verksamhetens mål arbetar lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar för att skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns lärande och utveckling samt inspirera barn till nya upptäckter och intressen.
I uppdraget ingår ett särskilt ansvar för skolans rastverksamhet. Du planerar, genomför och utvecklar rastaktiviteter som inbjuder till rörelse, gemenskap och delaktighet samt bidrar till en trygg och meningsfull rastmiljö. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med liknande uppdrag där elever varit involverade och delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter. Under skoldagen samverkar du även med skolans pedagoger och bidrar till elevers lärande och utveckling.
Beroende på behörighet och verksamhetens behov kan undervisning i hem- och konsumentkunskap, idrott eller musik vara aktuell.Kvalifikationer
För arbetet krävs lärarlegitimation. Det är önskvärt att du har erfarenhet av undervisning.
Du står för god etik och sunda värderingar. Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
