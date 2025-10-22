Lärare i fritidshem till Gustavslundskolan
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Gustavslundskolan är en F-6 skola belägen på norra Hovshaga. På skolan går ca 360 elever.
Gustavslundskolan vision och mål är: Tillsammans har vi roligt och lär oss för livet.
På Gustavslundskolan ska varje individ mötas med respekt och få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Verksamheten ska möta elevers olikheter så att varje barn får en likvärdig utbildning och möjlighet att känna lust och glädje i att lära.
Som lärare i fritidshem kommer du arbeta i ett årslag tillsammans med engagerade lärare som brinner för sitt uppdrag. Du kommer, tillsammans med dina kollegor, att säkerställa att undervisningen i fritidshemmet håller en hög nivå där ditt ansvar blir att leda och planera arbetet på eftermiddagen men genomföra undervisningen tillsammans med övriga pedagoger och elevresurser på fritidshemmet.
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att:
* Utforma en undervisning som skapar sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande i ett nära samarbete med övriga skolformer.
* Utmana eleverna att använda olika arbetssätt och låta dem möta en bredd av dessa i undervisningen så de ges möjlighet att utveckla flera förmågor.
* Planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån de nationella styrdokumenten, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget.
* Undervisningen ska syfta till att stödja elevens estetiska, intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling, samt ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. - Samverka med och fortlöpande informera vårdnadshavare om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.
* Utforma det kompletterande uppdraget på fritidshemmet så att eleverna får möjlighet att utforska, pröva, lösa problem och omsätta idéer i handling både enskilt och i grupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill utveckla vår skola till en plats där eleverna trivs, får vara aktiva i sitt lärande och utveckla sina förmågor. Du är en tydlig ledare som arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där såväl glädje som engagemang tar plats men också struktur och organisation blir synliggjorda. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med kollegor och du samverkar gärna i olika konstellationer.
Du som söker har:
* ett genuint intresse för barns lärande och en passion för ditt yrke.
* förmåga att arbeta strukturerat utifrån styrdokumenten.
* förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
* en positiv inställning och bidrar till utveckling av verksamheten.
* ett professionellt förhållningssätt.
* ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
* en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser.
Du har även examen/legitimation i med behörighet för undervisning i fritidshemmet eller förskollärare, men även du som har behörighet för andra åldrar är välkommen att söka.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
