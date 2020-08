Lärare i fritidshem till Grämestaskolan - Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen - Förskollärarjobb i Kramfors

Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Kramfors2020-08-26Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar. Engagemang tas tillvara, det är enkelt att mötas och vi har mod att genomföra våra idéer. Tillsammans skapar vi framtiden!I Kramfors kommun är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi skapar bästa möjliga vardag och välfärd för våra medborgare. Tillsammans arbetar vi för ett samhälle fyllt av livskraft. Vill du också vara med och bidra?2020-08-26Du kommer att vara placerad på Grämestaskolan, som är en F-3 skola med fritidshem, med cirka 60 elever.Du kommer att arbeta utifrån fritidshemmets uppdrag för att stimulera elevernas utveckling och lärande i samarbete med skolans verksamheter. Utifrån läroplanen följer du den röda tråden mellan fritidshemmets och skolans pedagogiska planering. Vi sätter stor vikt vid dialog och samarbete mellan samma och olika professioner samt elever och deras vårdnadshavare.I dina arbetsuppgifter ingår att planera och leda undervisningen på fritidshemmet tillsammans med fritidshemmets personal. Utifrån din lärarlegitimation kommer du även att undervisa under skoldagen. Att arbeta på fritidshem innebär att du arbetar med eleverna under skoldagen, den del av dagen då de inte vistas i skolan samt under loven. Öppningar och stängningar av fritidshemmet kommer att ingå i arbetsuppgifterna.Vi söker dig som i första hand är legitimerad och utbildad lärare i fritidshem eller lärare mot tidigare åldrar med inriktning fritidshem. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Du har en god samarbetsförmåga, social kompetens och en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor för att skapa helhetsperspektiv för eleverna.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-06Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen5333348