Lärare i fritidshem till Glanshammars skola
Örebro kommun / Pedagogjobb / Örebro Visa alla pedagogjobb i Örebro
2026-01-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är relationsskapande, flexibel och lösningsfokuserad, och som kan planera arbetet så att eleverna utvecklas under hela sin dag. Du värdesätter samarbete mellan skolans olika professioner och blir en del av ett engagerat arbetslagPubliceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Som lärare i fritidshem på Glanshammars skola planerar och utvecklar du den pedagogiska verksamheten i nära samarbete med kollegor i både fritidshemmet och skolans arbetslag. Du följer eleverna genom hela dagen och bidrar till en trygg, meningsfull och stimulerande miljö.
En timme i veckan deltar du i SKA-konferens tillsammans med övriga SKA-pedagoger, där utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete diskuteras. I tjänsten ingår även planeringstid, arbete som rastvärd, resurstid i klassrummet samt andra uppgifter som stärker fritidshemmets roll i skolans helhet. Tillsammans med övrig personal planerar, genomför och utvecklar du fritidsverksamheten utifrån rådande styrdokument, med målet att skapa en meningsfull och stimulerande fritid för våra elever.
Exempel på arbetsuppgifter:
• delta och se möjligheter att utveckla det pedagogiska arbetet i fritidshemmets verksamhet
• använda metoder och arbetssätt som leder till ökad måluppfyllelse
• stödja elevers sociala utveckling och fostran
• skapa en god miljö för lärande
Om arbetsplatsen
Glanshammars skola är en av Örebro Kommuns landsbygdsskolor med ca. 340 elever fördelat över förskoleklass till årskurs 6. Här jobbar ca 45 personal. Skolan ligger i idylliska omgivningar i Glanshammar med nära till skog och mark ca 1,5 mil öster om Örebro, med länsbuss tar det ca 25 min till skolan. Det finns även möjlighet att cykla till orten på säkra cykelbanor.
Du hittar oss på: https://www.orebro.se/2.748886bc11463dec5c0800041168.html
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.
Kvalifikationer
Som lärare i fritidshem har du en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du har kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Vidare är du strukturerad, tar ansvar för dina uppgifter och arbetar fokuserat mot uppsatt mål. Du är nytänkande och kommer med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
Du behärskar det svenska språket på ett sådant sätt att du kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och övrig personal muntligt och skriftligt. Du kan skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver, i de program som finns att tillgå.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
• erfarenhet av att vara utvecklingsledare
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta på skola/fritids
• erfarenhet av att arbeta i förskola
• kunskap om ICDP/IBIS
• erfarenhet av utepedagogikTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 juni
Antal tjänster: 1
Övrig information
Vi använder oss av löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 3 februari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9708170