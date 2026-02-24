Lärare i fritidshem till Gällaryd skola
2026-02-24
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-24Beskrivning
Till Gällaryds skola söker vi dig som drivs av utmaning, glädje och gott samarbete.
Skolan som är en F-6 skola ligger naturskönt, nära till hagmark, vattendrag och skog. Skolgården, som delvis är naturtomt, inbjuder till utevistelse och lek. Den är stor och varierande med fotbollsplan, bandyplan, lekborg, sandlåda och gungor. På vintern har vi möjlighet att spola en isbana. Närområdet erbjuder kreativa miljöer och genom regelbundna utevistelser lär barnen sig att tycka om att vara i naturen. Målet är att lära sig att vara rädd om naturen och ta ansvar för vår miljö.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete på skolans fritidshem samt stötta i klass under skoldagen. På fritids planerar och genomför du, tillsammans med övrig personal, aktiviteter som ger barnen en meningsfull fritid.Kvalifikationer
Du är legitimerad som lärare i fritidshem. Erfarenhet av barn och ungdomar i pedagogisk verksamhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper samt att kunna möta eleverna och skapa goda relationer. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV.Anställningsvillkor
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/94". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Gällaryds skola Kontakt
Karin Ingelsten, rektor 0370-378201 Jobbnummer
9760940