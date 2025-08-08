Lärare i fritidshem till Fröafallsskolan (2 tjänster)
2025-08-08
OM ARBETSPLATSEN
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola, elevhälsa och resursteam. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Fröafallsskolan är en F-6 skola belägen mitt i Fröafalls-Toståsområdet. Här går ungefär 320 elever och skolans läge erbjuder närhet till naturen och säker skolväg. På Fröafallsskolan finns grundskola, fritidshem samt en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Vi söker nu två kollegor till våra fritidshem. Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
I uppdraget kommer du att samarbeta med de andra lärarna på fritidshemmet och lägga upp undervisningen utifrån Lgr22. Tillsammans med kollegorna driver och utvecklar du fritidshemmet på Fröafallsskolan.
Till hösten söker vi en lärare till skolans fritidshem samt en lärare till vår resursskolas fritidshem, Frö1.Kvalifikationer
Vi söker dig med behörighet som lärare mot fritidshem. Du är van vid att arbeta självständigt mot uppsatta mål och har god kännedom om skolans och fritidshemmets styrdokument. Har du tidigare arbetslivserfarenhet med elever inom autismspektrum är det meriterande.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Kommunikativ och tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Är noggrann och väl medveten om verksamhetens mål. Lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa.
Ledarskap: Leder och motiverar andra för att effektivt nå mål. En stolt företrädare för den yrkesroll vi utbildar eleverna mot och brinner för att dela med dig av dina kunskaper. Skapar engagemang och delaktighet.
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med elever, lärare och vårdnadshavare. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Fackliga representanter rekrytering@tranas.se 0140-68100 Jobbnummer
9451198