Lärare i fritidshem till Fridtunaskolan
2026-02-18
På Fridtunaskolan är kommunikation och samspel de hörnstenar som vår verksamhet vilar på. Vi bygger vår verksamhet på ett löpande kvalitetsarbete där vi tillsammans strävar mot höga målsättningar för våra elever. Nu söker vi en engagerad lärare i fritidshem som vill utvecklas och växa tillsammans med oss!
Vill du ha en nyckelroll där du får vara med och forma något helt nytt? På Fridtunaskolan startar vi nu upp vår fritidsverksamhet för årskurs 4-6, och vi söker dig som vill leda detta arbete. Som avdelningsansvarig har du ett övergripande pedagogiskt ansvar där du driver utvecklingen och leder dina kollegor i det dagliga arbetet. Du ingår i en grupp med andra avdelningsansvariga som leds av vår förstelärare, där ni tillsammans utvecklar verksamheten genom veckovisa möten.
Utgångspunkten för dig som lärare i fritidshem är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare i fritidshem ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även fritidshemmets och skolans verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Eftersom detta är en heltidstjänst är du under skoldagen kopplad till en årskurs. Det är ännu inte helt fastställt vilken årskurs det blir. Under förmiddagarna arbetar du som stöd i klass, och här finns även avsatt tid för din planering samt för möten och samverkan.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Fridtunaskolan ligger vid Ebbepark i centrala Linköping med närhet till en fantastisk utemiljö i Vallaskogen. Vår skola består av en ny byggnad och resten är nyrenoverat. Skolan ligger på gångavstånd till bibliotek, teater, simhall och konserthus. Här går omkring 580 elever från förskoleklass till årskurs 6. Som en stor skola med många elever har vi förmånen att arbeta i en dynamisk miljö. De stora elevgrupperna ställer krav på en god organisation, där nära samverkan mellan kollegor är en förutsättning för att vi ska lyckas och trivas tillsammans.
Fridtunaskolan kännetecknas av trygghet, respekt och ömsesidigt förtroende. Vi arbetar för en god studiero med engagerad och motiverad personal. Detta gäller även i högsta grad föräldrarna som visar ett stort engagemang för sina barns utbildning.
På Fridtunaskolan förbereder vi våra elever för framtiden genom att skapa de bästa förutsättningarna för ett aktivt lärande. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. Vår personal är välutbildad och har bred ämneskompetens, och vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för att säkerställa att undervisningen alltid håller högsta kvalitet. Vår undervisning har en tydlig struktur men också en flexibilitet som utmanar eleverna på rätt nivå. Vår målsättning är alltid att lärandet ska kännas meningsfullt och utvecklande. Vår undervisning är varierad och vi arbetar fokuserat efter de mest framgångsrika undervisningsstrategierna. Vi har ett tydligt lärarledarskap i klassrummet och på fritids. Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga förväntningar går hand i hand med egen utveckling och ansvar.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet i fritidshem. I andra hand söker vi dig med examensbevis eller slutförd utbildning till lärare i fritidshem. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i musik.
Det är ett krav att du har erfarenhet som lärare i läroplansstyrt fritidshem, via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har jobbat som lärare i fritidshem under minst ett läsår.
I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-05-01 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16740
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
