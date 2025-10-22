Lärare i fritidshem till Fredricelundsskolan
2025-10-22
Om arbetsplatsen
Vi på https://karlstad.
se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/fredricelundsskolansöker en ansvarsfull lärare i fritidshem med inriktning idrott som vill vara med och skapa en trygg och lärande miljö för våra elever på skolan.
Fredricelundsskolan är en nybyggd fin skola där det går cirka 300 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Skolan ligger i Våxnäs centrum, i ett fint naturområde med park, Himlabacken och skogen i direkt anslutning.
Fritidshemmen är organiserad i tre gårdar. Elofsgården och Stenhagen där elever från förskoleklass till årskurs 2 går samt Hagalund som är vårt fritids för elever i årskurs 3-6. Våra elever har möjlighet att vara med i Idrottsskolan och årskurs 4 till 6 att vara med på Aktivitetsskolan, som erbjuder olika prova-på-aktiviteter inom idrott och kultur. Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Ett arbete för lärare i fritidshem innefattar en rad ansvarsområden och uppgifter som fokuserar på att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö för våra elever. I uppdraget ingår undervisning i Idrott i årskurs 4-6 under skoldagen. På eftermiddagen arbetar du med samma elever på vårt äldrefritids. Du har ansvar för att samverka kring elevens hela skoldag utifrån gällande styrdokument och har ett extra ansvar för deras tid på fritidshemmet.
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du vara en del av den pedagogisk planeringen och genomförande av aktiviteter, samt utvärdering och uppföljning av fritidshemmets verksamhet. Det betyder att du behöver vara väl förtrogen med läroplanen och övriga styrdokument.
Som lärare i fritidshem är du med och skapar bästa förutsättningar för lek, lärande och utveckling, främjar goda relationer samt bidrar till en positiv och meningsskapande samvaro för alla våra elever under hela dagen.Kvalifikationer
Legitimerad lärare i fritidshem med inriktning idrott.
Vi söker dig som är en förebild för barnen och har hög tilltro till deras kompetens. Som person ser vi att du inspireras av att skapa lärande och utveckling för alla elever. Utifrån ditt tydliga och medvetna ledarskap och erfarenhet utformar du en öppen och trygg miljö där alla känner sig inkluderade. Du har hög social kompetens och en tydlig vilja att tillsammans med kollegor och ledning utveckla både dig själv och verksamheten som du arbetar i.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
