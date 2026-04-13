Lärare i fritidshem till Fladängskolan i Lomma
2026-04-13
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Fladängskolan söker dig som vill bli en del av vår fantastiska skola. Skolan har inför kommande läsår ca 420 elever i årskurserna F - 6. Verksamheten bedrivs i en trevlig byggnad från 2011, belägen mitt i centrala Lomma. Omgivningarna erbjuder en vacker natur med både fina promenadstråk och goda möjligheter till pendling både genom närhet till bussförbindelser och Lomma tågstation. På vår skola råder mycket god studiero, hög måluppfyllelse och en god stämning bland den erfarna personalgruppen.
Hos oss samarbetar du med övriga lärare i fritidshemmet, samt dina kollegor i arbetslaget runt klassen du kopplas till.
Fladängskolans fritidshem arbetar för att utveckla en verksamhet med elevens bästa i fokus och tyngdpunkt på fritidshemmets viktiga kompletterande uppdrag. Våra fritidshem av ändamålsenliga lokaler kopplade till varje avdelning. Du kommer till en skola som är mitt i ett utvecklingsarbete för fritidshemmet där din tidigare erfarenhet och ditt bidrag kommer att vara mycket värdefullt.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som lärare i fritidshem kopplat till en klass i åldersspannet F-3. I ditt närmsta arbetslag finner du ytterligare två lärare i fritidshem, samt två grundskollärare. Tillsammans skapar ni fem en meningsfull skoldag för eleverna i årskursens två klasser.
Skoldagen varvas med helklassundervisning, där du kan vara en del i undervisningen tillsammans med läraren, men också i halvklasskonstellationer där du ansvarar för undervisning utifrån fritidshemmets läroplan.
Utöver detta ansvarar du tillsammans med dina närmsta kollegor för planering och undervisning av fritidshemstiden innan och efter skoltid.
Vi vill att du ser på ditt uppdrag som utvecklande, relationellt, viktigt och utmanande. Du är stolt över ditt uppdrag och bidrar till att skapa en fritidsmiljö som är rolig, meningsfull och lärande. Här får du möjlighet att prestigelöst samarbeta för att öka elevernas trygghet och måluppfyllelse. Vi fokuserar på tillgänglig lärmiljö, rörelse över hela dagen och att eleverna ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att komma till skolan och fritids för att lära.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i fritidshemmet med en bred erfarenhet av tidigare arbete i fritidshem tillhörande grundskolans tidigare skolår. Du har en positiv elevsyn där du arbetar för att få varje elev att lyckas utifrån sin egen förmåga. Du har en god förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och ser gärna ett samarbete med övriga fritidshemsavdelningar inom skolan. Vidare har du en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Du har lätt för att samtala med vårdnadshavare om viktiga frågor gällande deras barn, samtidigt som du gärna bidrar i våra olika fritidsmöten. Du har ett professionellt förhållningsätt till elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning. Du är en teamplayer som bidrar utifrån dina erfarenheter till hela skolans utveckling. Du har en god förmåga att använda dig av datorn i ditt dagliga arbete och det är extra bra om du har vana av att arbeta i Google-miljö.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "53-2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
234 56 ALNARP
Fackliga företrädare info@lomma.se 0406411000
