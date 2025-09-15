Lärare i fritidshem till Färjestadsskolan
Karlstads kommun / Pedagogjobb / Karlstad Visa alla pedagogjobb i Karlstad
2025-09-15
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Är du en kreativ och trygg pedagog som brinner för att ge elever en meningsfull, rolig och utvecklande fritid? Då kan du vara den vi söker! https://karlstad.
se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/farjestadsskolani Karlstad söker nu en lärare i fritidshem med ett starkt engagemang för elevers lärande och välmående.
Hos oss möter du en skola med god stämning, engagerade kollegor och ett nära samarbete mellan fritidshem och skola. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och inspirerande miljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt - hela dagen. Du kommer att ingå i ett arbetslag där vi värdesätter samarbete, tydlighet och glädje, och där du får möjlighet att påverka både innehåll och arbetssätt i fritidsverksamheten.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Ett arbete för lärare i fritidshem innefattar en rad ansvarsområden och uppgifter som fokuserar på att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö för våra elever. Som lärare i fritidshem deltar du i såväl skolverksamheten under skoldagen som i fritidsverksamheten före och efter skoldagen. Du har ansvar för att samverka kring elevens hela skoldag utifrån gällande styrdokument och har ett extra ansvar för deras tid på fritidshemmet.
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du vara en del av den pedagogisk planeringen och genomförande av aktiviteter, samt utvärdering och uppföljning av fritidshemmets verksamhet. Det betyder att du behöver vara väl förtrogen med läroplanen och övriga styrdokument.
Som lärare i fritidshem är du med och skapar bästa förutsättningar för lek, lärande och utveckling, främjar goda relationer samt bidrar till en positiv och meningsskapande samvaro för alla våra elever under hela dagen. Kvalifikationer
Legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem.
Vi söker dig som är en förebild för barnen och har hög tilltro till deras kompetens. Som person ser vi att du inspireras av att skapa lärande och utveckling för alla elever. Utifrån ditt tydliga och medvetna ledarskap och erfarenhet utformar du en öppen och trygg miljö där alla känner sig inkluderade. Du har hög social kompetens och en tydlig vilja att tillsammans med kollegor och ledning utveckla både dig själv och verksamheten som du arbetar i.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Färjestadsskolan Kontakt
Lena Ringsby 054-5402917 Jobbnummer
9507772