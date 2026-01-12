Lärare i fritidshem till Fagerslättsskolan
Jönköpings kommun / Pedagogjobb / Jönköping Visa alla pedagogjobb i Jönköping
2026-01-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ge framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar? Kom och jobba som lärare inriktning fritidshem hos oss! På utbildningsförvaltningen får du möjlighet att sprida lärglädje - varje dag, hela vägen.
Ditt nya jobb
Ditt huvuduppdrag som lärare i fritidshem är att stimulera elevernas lärande och utveckling samt att erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter och eleverna ges möjlighet att utmanas till nya upptäckter. Du har gemensamt med dina kollegor i fritidshemmet huvudansvar för att undervisningen uppfyller kraven för verksamhetens mål och styrdokument.
I ditt uppdrag ingår att skapa god kontakt med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du samarbetar med kollegor på fritids och skola för att ge eleverna stöd och goda förutsättningar att lyckas.
Fagerslättsskolans fritidshemsverksamhet planeras och bedrivs av ett team med legitimerade fritidslärare med hög kompetens tillsammans med förstelärare i fritidshem.
Välkommen till oss
Fagerslättsskolan är en nybyggd F-6 skola belägen på Huskvarnas höjder. I närmiljön har vi goda tillgångar till skog och mark som vi kan utnyttja i undervisning, lek och rekreation. På Fagerslättsskolan har vi en helhetssyn och ett gemensamt ansvar för att alla våra elever ska vara trygga och få utvecklas.
Hos oss är en god relation och kommunikation bärande och viktigt i arbetet med elever och vårdnadshavare.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad lärare med lärarlegitimation för arbete i fritidshemmet. Har du ännu inte fått din legitimation eller är i slutet av din utbildning är du också välkommen att söka. Erfarenhet av arbete i fritidshem och åk F-6 är meriterande.
Du har en gedigen förståelse för grundskolans uppdrag och styrdokument och använder din kompetens för att skapa en trygg och lärande miljö. Du behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift, och har grundläggande IT-kunskaper som stödjer ditt arbete.
Som person är du kreativ och engagerad i att bygga en inkluderande skolkultur där alla känner sig välkomna. Du är trygg och stabil i din yrkesroll, har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser fram emot att ta emot din ansökan!
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1512". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sandra Avelöv, biträdande rektor 036-106290 Jobbnummer
9677511