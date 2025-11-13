Lärare i fritidshem till Fågelforsskolan
2025-11-13
Fågelforssskolan F-6, tillsammans med Klevshults skola, utgör rektorsområde 5 i Vaggeryds kommun. Vi arbetar för att varje elev ska känna framtidstro, uppleva sig som betydelsefull och ha tilltro till sin egen förmåga. Våra värdeord är trygghet, lärande och glädje - något vi vill att alla elever ska uppleva varje dag.
Skolan ligger centralt i Skillingaryd och har cirka 200 elever. Vi är en mångkulturell skola där olikheter ses som en tillgång och styrka. Verksamheten genomsyras av ett barnrättsperspektiv och vi utgår alltid från att barn gör rätt om de kan.
Som medarbetare hos oss får du arbeta nära utbildade kollegor, ett tillgängligt elevhälsoteam och ett närvarande ledarskap. Vi erbjuder handledning, kontinuerlig kompetensutveckling och stort inflytande i vårt utvecklingsarbete.
Vi har under flera år haft fokus på det inre pedagogiska arbetet. Genom ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) och fritidsdidaktiskt kollegium (FDK) utvecklar vi undervisningen utifrån elevernas behov och lärande. Du och ditt arbetslag träffar varje vecka EHT och rektor för att tillsammans skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla elever.
Team fritids består av engagerade och kompetenta lärare som sätter eleven i centrum. Tillsammans utvecklar vi undervisningen och skapar meningsfulla lärmiljöer där omsorg, lek och lärande går hand i hand.
ARBETSUPPGIFTERSom lärare i fritidshemmet ansvarar du tillsammans med kollegor för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Du blir en del av ett sammansvetsat och engagerat arbetslag där vi stöttar varandra och utvecklar verksamheten tillsammans. Under skoldagen sker samverkan på olika sätt; genom rastverksamhet, undervisning i idrott eller stöd i klass.
Du planerar undervisningen utifrån elevernas behov och intressen, med tydliga lärandemål som grund. Tillsammans med kollegor och elevhälsoteamet skapar du en trygg, stimulerande och tillgänglig miljö där varje elev får möjlighet att utvecklas och känna delaktighet.
KVALIFIKATIONERVi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i fritidshemmet. Du har god kännedom om läroplanen och ett genuint intresse för fritidshemmets pedagogiska uppdrag.
Du har ett tydligt och tryggt ledarskap och ser relationer som grunden för lärande. Du är flexibel, kreativ och har lätt för att samarbeta både inom fritidshemmet och med skolans övriga personal.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:* har en positiv och lösningsfokuserad inställning* har ett salutogent och inkluderande förhållningssätt* vill bidra till arbetslagets gemensamma utveckling* ser kollegialt lärande som en självklar del av professionen* har förmåga att skapa struktur, trygghet och glädje i elevernas vardag
ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
