Lärare i fritidshem till Eriksdalsskolan
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2026-07-22
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen till Eriksdalsskolan!
Kunskap Trygghet Glädje
Eriksdalsskolan är en F-9-skola på Södermalm med närhet till både stadens puls och natursköna områden. Skolan sjuder av liv med ca 1000 elever i årskurserna F-9. Vi har rymliga och funktionella lokaler, en fantastisk skolgård med tillgång till konstgräsplan, skridskobana och Eriksdalsbadet i vårt närområde. Vi har cirka 120 lärare och 80 övrig personal.
Eriksdalsskolans lågstadium är två-parallelligt med ett fritidshem per årskurs.
Eriksdalsskolans skolledning består av rektor, fem biträdande rektorer och en administrativ chef.
Vill du veta mer om oss får du mer information genom hemsidan http://eriksdalsskolan.stockholm.se
och genom skolans Instagram: eriksdalsskolans_medier
Arbetsbeskrivning
Du jobbar i ett arbetslag med en grupp kollegor på ett av skolans fritidshem. Du planerar, genomför och utvärderar verksamheten på fritidshemmet tillsammans med arbetslaget. Du samarbetar och samverkar även i undervisningen med lärare i årskurs F-3 under skoldagen. Du ansvarar, planerar rastverksamhet och anordnar friluftsdagar. Fritidspedagoger och lärare arbetar tillsammans runt en elevgrupp och ansvarar på så vis tillsammans för eleverna.Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
examen som lärare i fritidshem/fritidspedagog
erfarenhet av att arbeta i fritidshem
förmåga att samordna och samarbeta i arbetslag
har eleverna i fokus
Det är meriterande om du har:
utbildning inom NPF
Vi söker dig som är trygg, stabil och engagerad. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas. Du motiveras av att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och anpassar din undervisning och kommunikation därefter. Du reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor. Med flexibilitet är du anpassningsbar och har lätt för att ställa om ditt förhållningssätt efter nya omständigheter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Tjänsten är en ett vikariat på 100 %, med semestertjänst. Tillträde augusti 2026. Rekrytering sker löpande.
Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Ringvägen 58-66 (visa karta
)
118 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Eriksdalsskolan Kontakt
Sara Sjöstrand sara.2.sjostrand@edu.stockholm.se 076-1240520 Jobbnummer
10008742