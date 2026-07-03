Lärare i fritidshem till Emanuelskolan
Sjöbo kommun, Emanuelskolan, Omr 1 / Förskollärarjobb / Sjöbo Visa alla förskollärarjobb i Sjöbo
2026-07-03
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Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Emanuelskolan är en F-6-skola i centrala Sjöbo med cirka 350 elever. Här arbetar vi tillsammans – elever, vårdnadshavare och professioner – för att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande miljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Vi ser fritidshemmet som en central del av elevernas utbildning och utveckling. Genom undervisning, lek, rörelse och meningsfulla sammanhang får eleverna möjlighet att utveckla social kompetens, kreativitet, självständighet och tilltro till den egna förmågan. Hos oss är fritidshemmet inte en verksamhet vid sidan av skolan utan det är en viktig del av elevernas hela dag.
Språkutvecklande arbetssätt, värdegrundsarbete och ett förebyggande elevhälsoarbete genomsyrar verksamheten. Genom samarbete, analys och reflektion utvecklar vi kontinuerligt vår undervisning.
Jag ser fritidshemmet som en av skolans viktigaste arenor för elevers utveckling. Som lärare i fritidshem har du möjlighet att göra skillnad varje dag genom att skapa relationer, väcka nyfikenhet och stärka elevernas självförtroende och framtidstro. På Emanuelskolan utvecklar vi ett fritidshem där undervisning, kvalitet och elevinflytande står i centrum. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad och forma framtidens fritidshem tillsammans med oss.(Emma Walters, rektor)
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och utveckla ett fritidshem där undervisningen gör skillnad på riktigt.
Som lärare i fritidshem blir du en viktig del av ett engagerat arbetslag med flera legitimerade lärare i fritidshem. Tillsammans planerar, genomför och utvecklar ni undervisningen utifrån fritidshemmets uppdrag och elevernas behov, intressen och förutsättningar.
Du ansvarar tillsammans med en kollega för verksamheten i årskurs 3-6 och får möjlighet att vara med och vidareutveckla både innehåll och lärmiljöer. Under skoldagen är du delaktig i skolans rastverksamhet och arbete med aktiva raster. Emanuelskolan deltar i Rörelsesatsningen och ser rörelse, gemenskap och trivsel som viktiga delar av elevernas skoldag och vår ambition är att starta upp Skol-IF. Vi värdesätter också skapande verksamhet, kultur och estetiska lärprocesser som bidrar till elevernas kreativitet, uttrycksförmåga och lust att lära.
I rollen ingår bland annat att
• Planera, genomföra och utveckla undervisningen i fritidshemmet.
• Skapa trygga, inkluderande och stimulerande lärmiljöer.
• Främja elevers lärande, utveckling och sociala kompetens genom lek, rörelse, skapande, kultur och estetiska uttrycksformer.
• Stärka elevernas inflytande, ansvarstagande och demokratiska förmågor.
• Planera och genomföra rastaktiviteter som bidrar till trygghet, rörelse och gemenskap.
• Samverka med vårdnadshavare, kollegor och elevhälsa.
• Bidra till utvecklingen av fritidshemmets verksamhet och pedagogiska innehåll.
Därför ska du välja Emanuelskolan
• Du blir en del av ett kompetent arbetslag med flera legitimerade lärare i fritidshem.
• Du får möjlighet att påverka, utveckla och sätta din prägel på verksamheten.
• Du får utrymme att använda och utveckla dina styrkor inom exempelvis rörelse, skapande, kultur, musik och andra estetiska lärprocesser.
• Fritidshemmet har en självklar och viktig roll i skolans utbildningsuppdrag.
• Du arbetar nära skolledning, elevhälsa och engagerade kollegor.
• Med skogen runt hörnet, närhet till skatepark, lekplatser och idrottshallar har du stora möjligheter att skapa en varierad och kreativ undervisning där lärandet får ta plats både inne och ute.
• Du får vara med och göra skillnad för elever varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare i fritidshem.
• Har god kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån Lgr22.
• Skapar trygga, tillgängliga och inspirerande lärmiljöer.
• Ser relationer som grunden för elevers lärande och utveckling.
• Är engagerad, initiativrik och nyfiken i ditt pedagogiska uppdrag.
• Har ett tydligt ledarskap och en god förmåga att skapa struktur.
• Är en lagspelare som bidrar till samarbete och utveckling.
• Kommunicerar väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande
• Erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
• Erfarenhet av digitala verktyg och AI i undervisningen.
• Erfarenhet av utvecklingsarbete inom lärmiljöer, inkludering eller elevinflytande.
• Erfarenhet av rastverksamhet och rörelsefrämjande aktiviteter.
• Intresse för eller erfarenhet av skapande verksamhet, kultur, musik, drama eller andra estetiska uttrycksformer.
• Behörighet att undervisa i ett eller flera ämnen Dina personliga egenskaper
Du drivs av att göra skillnad för elever och ser möjligheter snarare än hinder. Du är trygg i din yrkesroll, prestigelös i samarbetet med andra och har mod att pröva nya idéer för att utveckla undervisningen och verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer genomförs den 6 och7 augusti.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/95". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo Kommun
(org.nr 212000-1090)
275 80 SJÖBO Arbetsplats
Sjöbo kommun, Emanuelskolan, Omr 1 Kontakt
Rektor
Emma Walters +4641627000 Jobbnummer
9992260