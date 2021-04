Lärare i fritidshem till Brännö skola - Göteborgs kommun - Förskollärarjobb i Göteborg

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-04-09Brännö skola är en skola mitt i byn där eleverna går i F-klass och 1-3 klass. Det ingår en båttur från Saltholmen varje dag för att komma till jobbet och det är en av de mest rogivande pendlingsresorna man kan göra i Göteborg. Bor man på ön så är det en kort promenad till skolan. Brännö Skola har ett tätt samarbete med förskolan som ligger i samma hus. Skolan ligger mitt i den svenska idyllen och det är enkelt och tryggt att gå iväg med eleverna för utelektioner mm. På Brännö har vi förskoleklass samt två grupper år 1-3 med ca 18 elever i varje.Som lärare i fritidshem hos oss samverkar du med vårdnadshavare, elevhälsa, arbetslag och övrig skolpersonal vilket förutsätter att du trivs i en roll där samarbete utgör en central del. Med din förmåga att samarbeta och ditt respektfulla bemötande har du lätt för att skapa och behålla förtroendefulla relationer. Som person trivs du i ett uppdrag där du har ett stort eget ansvar och ges utrymme att ta många egna initiativ.Brännö och Asperö skolor är två små skolor där eleverna går i f-klasser och 1-3 klasser. Till Hösten kommer ca 70 elever att gå på de bägge skolorna. 23 elever på Asperö och 47 elever på Brännö. Samarbetet med Asperö skola är viktigt då vi vill att eleverna ska känna sig bekväma med att byta miljö och lära känna personalen. En dag i veckan reser eleverna mellan öarna för att få slöjd, och idrott i ändamålsenliga lokaler både till Styrsö och Brännö.Vi söker någon med utbildning för att jobba i och med erfarenhet av arbete i fritidshem. Lärare i fritidshem, alternativt fritidsledare med inriktning yngre åldrar.Som person behöver du vara lugn och beredd att hoppa in där det behövs. Brännö skola är en liten skola där vi alla gör det som behövs för att eleverna ska få en bra utbildning och en bra dag på fritidshemmet.Då Brännö ligger på en ö utan biltrafik så schemaläggs en efter hur båtarna går så att arbetsdagen blir bra och att så lite tid som möjligt utanför arbetet läggs på att vänta in kollektivtrafiken.Välkommen med din ansökan!Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Höstterminen 2021.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-23