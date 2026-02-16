Lärare i fritidshem till Bräckeskolan
2026-02-16
Publiceringsdatum2026-02-16
Mitt emellan ett lummigt skogsområde och ett villakvarter hittar du Bräckeskolan.
På Bräckeskolan finns årskurser från förskoleklass till och med årskurs 6, och ett fritidshem. Vi är cirka 60 personal till våra 500 elever. Vi har 6 avdelningar på vårt fritidshem för elever i årskurs F-6.
Vi söker nu en lärare i fritidshem med ansvar och undervisning i fritidshemmet, gärna med behörighet i idrott och hälsa.Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med skolans lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera fritidsverksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Ni arbetar för att stärka elevernas inlärningsprocesser och för att utforma en lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Ni säkerställer att den pedagogiska verksamheten utformas så att varje enskild elevs unika förutsättningar och förmågor tas tillvara. Du samverkar med vårdnadshavare, elevhälsa, arbetslag och övrig skolpersonal.
Tillsammans med kollegorna är du delaktig i det pedagogiska arbetet även under skoldagen, både genom att hålla i lektion, rastaktiviteter och genom att stödja elever enskilt och i grupper eller i klass.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Har du tidigare erfarenhet av arbete i fritidshemmet är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Vi vill att du har behörighet i idrott och hälsa.
Du har förmåga att möta barn och unga med värme och tydlighet. Som person är du även uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Genom att du lyssnar, visar intresse och respekt arbetar du bra med andra. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du tänker på de vi är till för och deras bästa.
Rollen kräver också att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Vi välkomnar också dig som nyexaminerad att söka tjänsten. För att du som är nyexaminerad lärare skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
