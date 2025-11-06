Lärare i fritidshem till Bosvedjeskolan
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Sundsvall Visa alla pedagogjobb i Sundsvall
2025-11-06
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvall
Bosvedjeskolan är en F-6-skola med cirka 300 elever. Skolan ligger mitt i Bosvedjans bostadsområde och har en trivsam utemiljö med bland annat fotbollsplan, isbana samt närhet till elljusspår och skog. Inomhusmiljön är ljus och nyrenoverad. På Bosvedjeskolan finns ett gott samarbete mellan lärare och fritidspersonal, där vi tillsammans bidrar till både elevernas och vår egen utveckling. Fritidshemmet består av två avdelningar: Skogen för åk F-1 och Berget för åk 2-5. Medarbetarna i fritidshemmet arbetar i ett gemensamt arbetslag som träffas en gång i veckan.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i fritidshem med ansvar för planering, genomförande och utvärdering av både den egna undervisningen och fritidshemmets samlade verksamhet. Du ansvarar för rastaktiviteter och fritidshemsaktiviteter i samarbete med dina kollegor och säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med läroplanens intentioner. Under skoltid kommer du att tillhöra förskoleklassen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
Det är viktigt att du är en trygg vuxen med ett gott ledarskap. Du ser relationer och relationsskapande som en grund i ditt arbete och har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är lyhörd, samarbetsvillig och en god förebild för våra elever. Arbetslaget är en viktig resurs, och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter. Dialog med kollegor är betydelsefull, och handledning av speciallärare eller specialpedagog ingår i arbetet.
Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
