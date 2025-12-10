Lärare i fritidshem till Bjurslättsskolan F-2
Bjurslättskolan ligger i Kvillebäcken, nära Wieselgrensplatsen centralt på Hisingen, i ett expansivt närområde där gammalt möter nytt i ett blandat socioekonomiskt närområde runt skolan.
Verksamheten omfattar förskoleklass, årskurs 1-6, anpassad grundskola samt fritidshem. På skolan går cirka 630 elever och det arbetar cirka 100 medarbetare. Skolan har en rektor och tre biträdande rektorer som ansvarar för var sin del av skolan: F-2, 3-6 och anpassad grundskola.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i fritidshem till årskurs F-2 på Bjurslättsskolan. Under skoldagen arbetar du tillsammans med klasslärare med undervisning och rastaktiviteter för eleverna. Efter skoldagen arbetar du på fritidshemmet tillsammans med kollegor. Där ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten tillsammans i ditt arbetslag. Du har ett särskilt ansvar för planeringen av fritidshemmet men planerar även aktiviteter tillsammans med klassläraren. På skolan arbetar vi tillsammans med att förbättra våra fritidshem på en gemensam mötestid varje vecka för personal som arbetar på fritidshemmen. Där fokuserar vi på fritidshemsutveckling och skapar ett forum för kollegialt lärande.
Arbetet innebär också samarbete med övriga lärare, lärare i fritidshem, elevhälsan, vårdnadshavare samt andra aktörer utanför skolan. Vår målsättning är att Bjurslättsskolan ska vara en trivsam och lärande miljö där eleverna har inflytande och tar ansvar tillsammans med de vuxna för både sin skoldag och sin dag på fritids.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du har erfarenhet av att tydligt och lågaffektivt bemöta elever.
För oss är det viktigt att du har förmågan att motivera och inspirera eleverna till att lära. Du har en god pedagogisk förmåga och vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn där du är lyhörd för elevers olikheter och olika behov.
Du delar skolans bild av att elever gör rätt om de kan. Du skapar goda relationer med elever och kollegor och har en vilja att vara med och utveckla skolans verksamhet. Du har förmåga att arbeta systematiskt och tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget på fritidshemmet, agerar utifrån det och bidrar till helheten för eleverna.
Intervjuer kommer ske löpande.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
