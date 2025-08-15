Lärare i fritidshem till Benzeliusskolan
2025-08-15
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Välkommen till vår fantastiska F-6 skola, vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Vi har en härlig skara av 180 elever som utvecklas hos oss varje dag. På vårt lågstadium lägger vi extra fokus på trygghet och trivsel genom att implementera PAX-metoden. För dig som ännu inte stiftat bekantskap med PAX erbjuder vi regelbundet nya utbildningstillfällen för att säkerställa en positiv och inkluderande miljö för alla.
Vi lägger energi på lekar och andra aktiviteter på elevernas raster. Med närhet till både havet och skogen erbjuder vår skola en inspirerande och omväxlande naturmiljö för lärande och utforskning.
Våra engagerade pedagoger besitter en bred kompetens och är ständigt uppdaterade om de senaste rönen inom utbildningsfältet vilket gör att eleverna får en högkvalitativ undervisning som grundar sig på de senaste riktlinjerna och forskningsresultaten. Tillsammans strävar vi mot att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas, både nu och i framtiden.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem har du ansvar för att planera, driva och utveckla våra lärmiljöer utifrån läroplanen Lgr 22, självständigt och tillsammans med kollegor. Vi hoppas att du har behörighet i något ämne som du kan undervisa i under skoldagen. Att arrangera lekaktiviteter på skolgården under hela skoldagen är viktigt och något vi hoppas att du tycker är roligt. Vi har löpande kompetensutveckling genom kollegialt lärande. Vi eftersträvar att se dig som individ och möta dina behov av utveckling och möjlighet att växa.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare i fritidshemmet. Du ska ha god social samarbetsförmåga och vara flexibel då stor del av verksamheten bygger på ett gott samarbete med kollegorna på skolan.
Tillträde: 9/9
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
