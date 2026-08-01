Lärare i fritidshem till Bälinge skola
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Uppsala Visa alla förskollärarjobb i Uppsala
2026-08-01
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Brinner du för att skapa en inspirerande fritidsverksamhet? På Bälinge skola får du möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans med engagerade kollegor som alltid sätter elevernas bästa först. Passar detta in på dig? Ta chansen och sök till lärare i fritidshem redan idag!
Bälinge skola är en F-5 skola med cirka 360 elever och 48 personal. På skolan finns ett fritidshem för årskurserna F-3. Skolan är nyrenoverad och har en utvecklande skolgård. Bälinge skola ligger 1,2 mil utanför Uppsala och det finns goda bussförbindelser. Skolan har tillagningskök och egen idrottshall och slöjdsal.
Bälinge och Jumkils skola har en gemensam skolledning och elevhälsoteam. Det finns ett välutvecklat samarbete mellan skolorna. Skolan arbetar med IBIS som är ett program där all personal systematiskt arbetar med en uppsättning forskningsbaserade strategier för att öka trivsel, trygghet, måluppfyllelse och minska problembeteenden genom att anpassa skolans verksamhet till elevernas behov och förutsättningar.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem kommer du att ansvara för och utveckla vår fritidsverksamhet genom att vara delaktig i att utveckla arbetssätt och pedagogik på fritidshemmet. Det ingår även att genomföra pedagogiska aktiviteter ute och inne. Du förväntas bidra med dina pedagogiska kunskaper utifrån fritidshemmets kompensatoriska uppdrag samt driva pedagogisk utveckling och säkerställa meningsfullt innehåll på fritids. Viss undervisning i klass förekommer med stöd av ansvarig mentor eller utifrån behörighet.
Arbete med elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och särskilt stöd är en stor del av det vardagliga arbetet under skoltid. Viss undervisning i matematik och svenska i årskurs 1 är en del av uppdraget. Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för arbete i fritidshem. Du har god kännedom om grundskolans och fritidshemmets läroplan och erfarenhet av arbete i fritidshem. För att lyckas i rollen behöver du även ha god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt.
Som person tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och driver arbetet framåt tills resultat uppnås. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningar förändras, samtidigt som du ser möjligheter i nya situationer. Vidare samarbetar du väl med andra, är lyhörd i din kommunikation och bidrar till att lösa utmaningar på ett smidigt och konstruktivt sätt. Dessutom har du pedagogisk insikt, vilket innebär att du förstår hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att förklara och vägleda utifrån olika behov och förutsättningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna-Kari Palm, rektor, 018-726 09 61.
Fackliga företrädare:
Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Vikariat, till och med 2026-12-31. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna-Kari Palm +46187260961 Jobbnummer
10017729