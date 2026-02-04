Lärare i fritidshem till Alviksskolan
2026-02-04
Alviksskolan är en F-6 skola som ligger cirka 2,5 mil utanför Luleå i byn Alvik. Vår vision är "Alla barn ska känna sig sedda och förstådda och utvecklas utifrån sin förmåga i en trygg och tillgänglig lärmiljö".
Vi söker nu en engagerad lärare till vårt fritidshem. Hos oss har du stora möjligheter att bidra till en utveckling av fritidsverksamheten. På Alviksskolan arbetar vi med att skapa en bra verksamhet för samtliga våra elever. Alla våra elever ska ha lust och glädje inför sitt lärande och de ska trivas, utvecklas och känna sig trygga i sin skolmiljö. Tjänsten som lärare fritidshem på Alviksskolan innebär att arbeta i elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Rastaktiviteter kan ingå i uppdraget. Tjänsten innebär ansvar för att bedriva fritidshemsverksamhet vilket innebär att planera samt göra uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag.
Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet. Eleverna erbjuds en meningsfull fritid, som stödjer dem i sin utveckling och uppmuntrar dem att ta egna initiativ.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet för fritidshem. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete inom fritidsverksamhet eller skola samt att du är insatt i fritidshemmets läroplan. Även personer med annan pedagogisk högskoleutbildning kan komma i fråga för tjänsten. Eftersom mycket av verksamheten bedrivs utomhus så är det en fördel att tycka om uteliv.
Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, och lägger stor vikt vid kvalité. Du tycker om att samarbeta och skapa bra relationer med både barn och vuxna. Att ge en god service är något som känns naturligt för dig och är alltid något som du strävar efter. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Tillträdesdatum så snart som möjligt. Löpande intervjuer kommer att göras och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
