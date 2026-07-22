Lärare i fritidshem Solängsskolan
Gävle kommun, Nynäs rektorsområde / Förskollärarjobb / Gävle Visa alla förskollärarjobb i Gävle
2026-07-22
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Solängsskolan är en F-6-skola i centrala Gävle med närhet till Boulognerskogen, Fjärran Höjderbadet och Gävle konserthus. Vår målsättning är att ge varje elev från förskoleklass till årskurs 6 bästa tänkbara förutsättning att lyckas i skolan.
På Solängsskolan arbetar vi utifrån våra tre värdeord Trygghet, Undervisning och Medarbetare, där varje elev ges möjlighet att fokusera på sin kunskapsutveckling, nå hög måluppfyllelse och där varje medarbetare ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en trygg, rolig och utvecklande vardag för våra elever på Solängskolan? Bra, då kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker nu en engagerad lärare till fritidshemmet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Att du ansvarar för planering, genomförande av undervisning och utvärdering i fritidshemmet enligt beslutade mål och riktlinjer.
• Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att skapa en skola där alla känner sig trygga och sedda som elever, vårdnadshavare och personal.
• Att arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare.Kvalifikationer
I denna roll bidrar du aktivt till en kultur där vi tillsammans tar ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling. Du delar gärna med dig av dina idéer, tar till dig andras perspektiv och ser kollegialt lärande som en självklar del av uppdraget.
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet.
• Är förtrogen med och har kunskap om läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet.
• Har förmågan att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift, då det krävs i arbetet i dialog med kollegor, vårdnadshavare och elever.
• Har erfarenhet och kunskaper av arbete med digitala verktyg.
För att lyckas i rollen har du:
• En naturlig fallehet att leda och motivera elever samt att få dem att trivas och må bra.
• Ett inkluderande arbetssätt som får varje elev att känna tillhörighet och trygghet.
• Förmågan att skapa förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Ett prestigelöst förhållningssätt i ditt sätt att samarbeta andra.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-12 Eller tillträde enligt överenskommelse .
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336235". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
802 67 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Nynäs rektorsområde Kontakt
Sveriges lärare
Christin Ripke gavle@sverigeslarare.se +4626179909 Jobbnummer
10008846