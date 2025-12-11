Lärare i fritidshem sökes till Hjortmosseskolan
2025-12-11
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Hjortmosseskolan är en kommunal centralt belägen F-6 skola med 380 elever.
På skolan arbetar varje årskurs i team där grundskollärare och fritidshemmets personal arbetar tätt tillsammans. Detta är ett arbetssätt som vi kommer fortsätta utveckla tillsammans med att utveckla fritidshemmets kvalitet och samarbetet mellan avdelningar.
Inför innevarande läsår undervisar lärare i fritidshem i idrott och hälsa inom teamet. Tillsamman är uppdraget att sätta rörelse och hälsa i fokus i ett vidare perspektiv på skolan. I detta kommer även rörelse som ett integrerat inslag genom roligare raster vara del av det här arbetet.
Vill du vara med och är bekväm med att samarbeta och har en vilja att arbeta dynamiskt och flexibelt för elevernas möjlighet till det bästa lärandet, då tänker jag att du ska söka tjänst hos oss. Vi söker nu en lärare i fritidshem då en av våra kollegor går vidare till socialtjänsten för att fortsätta utvecklas.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att arbeta som lärare i fritidshem och ingå i ett team (en årskurs) där du ansvarar för idrotten och/eller ytterligare ett praktiskt ämne. Du deltar alltid i svenska och matematik undervisningen. Alla elever F-3 har en utökad skoldag där du har ett delat ansvar med lärarna för vårt kompenserande och kompletterande ämne som vi kallar för HEK.
Du ingår även i Lärare i fritidshem-teamet. Tillsammans utvecklar ni fritidshemmen genom att arbeta målmedvetet med de sju förmågorna och stadens och skolans kvalitetsmål. Du deltar i de gemensamma forum och planeringsmöten och är aktivt i att göra alla våra lärmiljöer tillgängliga. Du kommer arbeta på en av våra fyra avdelningar och där delar du ansvaret ihop med ytterligare två lärare i fritidshem samt elevstödjare. På vår skola är du lärare och jag som rektor jobbar aktivt med att rollen utvecklas i syfte att ni alla lärare har en samsyn kring att skapa ett "vi och våra elever" och för "elevens lärande och hälsa under hela dagen".Kvalifikationer
Du ska vara väl förtrogen med ditt uppdrag utifrån aktuella styrdokument. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du har en god förmåga att omsätta planering i praktiken. Att arbeta som pedagog (lärare i fritidshem) hos oss kräver handlingskraft och en god samarbetsförmåga. Vi ser att du har en positiv inställning, initiativrikedom samt att du kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån situationen och eleverna. Vi vill att du har ett stort intresse för att utveckla den pedagogiska verksamheten för elevens hela skoldag.
Viktigt är att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och att du har ett salutogent förhållningssätt. Du vet att din viktiga uppgift är att möta varje elevs unika behov och att under din ledning och stimulans skapa de bästa förutsättningarna för alla lärande under elevens alla timmar på skolan.
Du är duktig på och jobbar varje dag för att skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du är legitimerad lärare och har du Idrott som inriktning i din utbildning är det en fördel vid rekryteringen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Trollhättans Stads skolor och förskolor erbjuder dig ett urval av olika karriärmöjligheter med hög kvalité där du som lärare får möjlighet att växa och utvecklas i din profession.
Är du nyfiken på vilka karriärmöjligheter det finns kan du gå in på trollhattan.se/levla-up
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
