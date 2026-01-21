Lärare i fritidshem sökes
Prolympia AB / Pedagogjobb / Sundsvall Visa alla pedagogjobb i Sundsvall
2026-01-21
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prolympia AB i Sundsvall
, Östersund
, Gävle
, Umeå
, Österåker
eller i hela Sverige
Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. Prolympia i Sundsvall är F-6 verksamheten naturskönt belägen på Haga med närhet till friluftsområden, Baldershovs friidrottsplats och Norrmalms fotbollsstadion. 7-9 är centralt belägen vid kvarteret Neptunus i Stenstan. Här erbjuder vi en skola i rörelse som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från förskoleklass till årskurs nio.
Välkommen till oss
Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi hoppas att din tid här ska bli bra på många sätt.
På Prolympia har vi högt uppställda mål och visioner, därför består vårt medarbetarteam av personer som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna kombinera skola och idrott. Ditt viktigaste uppdrag som lärare är att erbjuda eleverna en lärmiljö och undervisning som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och måluppfyllelse. Vi arbetar kontinuerligt för att erbjuda en arbetsplats där du som anställd:
- Blir lyssnad på och har möjlighet att vara med och påverka/utveckla verksamheten
- Är en del av ett team med lagkänsla
- Erbjuds marknadsmässiga och bra anställningsvillkor
Vad vi söker
Vi söker en engagerad, driven pedogog till vårt fritidsteam F-1. Det viktigaste för oss är vem du är som person och att du har förmåga att utöva ett tydligt ledarskap i klassrummet samt vara ett föredöme i kontakten med skolans elever, kollegor, skolledning och vårdnadshavare. Utöver det finns det också en rad egenskaper som vi söker:
- Du är driven och lösningsorienterad
- Du delar våra värderingar och intresse för idrott
- Du har en god samarbetsförmåga
- Du har förmåga att skapa struktur i ditt dagliga arbetePubliceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem ingår det att tillsammans med övriga lärare och fritidspedagoger planera den dagliga verksamheten både inom undervisning men också fritidshemsverksamhet. Du kommer också att tillhöra och aktivt delta i ett arbetslag samt andra forum för kollegialt lärande och skolutveckling.Kvalifikationer
Du som söker erhåller eftergymnasial utbildning två år eller längre inom pedagogik och lärarutbildning med legitimation och behörighet att arbeta som fritidspedagog/lärare i fritidshem. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet i pedagogiskt arbete och är van vid att använda tekniska hjälpmedel.
Vi arbetar aktivt i denna rekryteringsprocess vilket innebär att urval och intervjuer hålls löpande. I denna rekryteringsprocess har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering-och rekryteringshjälp.
Välkommen att bli en del av Prolympia! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prolympia AB
(org.nr 556702-6454) Arbetsplats
Prolympia Sundsvall Kontakt
Erika Friman 079-5857911 Jobbnummer
9697461