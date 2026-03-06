Lärare i fritidshem Skoftebyskolan
2026-03-06
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Är du en legitimerad lärare i fritidshem som brinner för hälsa, skapande och ett systematiskt pedagogiskt arbete? Vi söker dig som vill kombinera undervisning i fritidshemmet med undervisning i bild eller musik.
Skoftebyskolan i Trollhättan söker nu en engagerad kollega som vill vara en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
Skoftebyskolan är vackert belägen på östra sidan av älven. Vi huserar i ljusa lokaler med skogen inpå knuten och ett naturvårdsområde som närmsta granne. Samtidigt har vi Innovatum Science Center och N3 alldeles i närheten, vilket ger oss fantastiska möjligheter till kultur och teknik i undervisningen.
Vi är en tvåparallellig skola med ca 350 elever (F-6) och fem fritidsavdelningar. Hos oss arbetar förskoleklass, skola och fritidshem integrerat över hela elevens skoldag - för oss är varje ögonblick ett viktigt lärtillfälle.
Vi är stolta över att vara en certifierad Generation Pep-skola. Det innebär att vi arbetar aktivt för att rörelse och goda levnadsvanor ska vara en naturlig del av elevernas vardag. Vi söker dig som vill bidra till denna energifyllda miljö där vi främjar både fysisk hälsa och studiero.
Gå gärna in på vår instagram: skoftebyskolans_rastkul om du vill veta mer om hur det är att arbeta som lärare i fritidshem hos oss.
Din roll och vårt uppdrag
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta utifrån fritidshemmets specifika uppdrag. För oss är det avgörande att du ser undervisningen i fritidshemmet som en central del av elevens lärande. I din roll är det viktigt att:
• Du planerar, genomför och analyserar undervisningen tillsammans med dina kollegor för att nå verksamhetens mål.
• Du deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt läroplanen.
• Du ser samverkan mellan skola och fritidshem som en förutsättning för ett helhetsperspektiv på elevens dag.
Vem är du?
Vi söker en trygg, legitimerad lärare i fritidshem som:
• Gärna har behörighet i bild eller musik.
• Har erfarenhet av att driva pedagogisk utveckling och analys i nära samarbete med kollegor.
• Är positiv, engagerad och har ett förhållningssätt som ser varje elevs möjligheter.
• Har en god digital kompetens som en naturlig del i din undervisning.
• Har förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Anställningsinformation
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Tillträde sker efter att erforderliga beslut fattats.
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/72". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Lisa Svensson, Rektor 0520-497311 Jobbnummer
9780975