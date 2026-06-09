Lärare i fritidshem, Skärgårdsskolan
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2026-06-09
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Skärgårdsskolan F–3 finns i Holmsund, 1,5 mil utanför Umeå. Holmsund är ett växande samhälle och antalet elever ökar markant varje år. Förutom att skapa plats för alla elever arbetar för vi att skapa en likvärdig utbildning med målet att bedriva en framgångsrik skola med hög måluppfyllelse. Vi har behöriga lärare som är engagerade och sätter kunskap i fokus. Skärgårdsskolan är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Följ gärna med på en digital rundtur här!
Vi söker nu en vikarierande trygg lärare i fritidshem!
Anställningsinformation
Anställningen avser ett vikariat, heltid, med planerad start 2026-08-10 till och med 2026-12-31. Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem arbetar du för att ge eleverna en meningsfull fritid där du utgår från deras behov, intressen och initiativ, samtidigt som du introducerar nya aktiviteter och möjligheter till lärande.
Tjänsten är förlagd till en avdelning med elever i årskurs 1. Du kommer tillsammans med ett arbetslag ansvara för undervisningen i fritidshemmet. I uppdraget ingår att arbeta med elevgrupper, där det ibland förekommer ansvar för större elevgrupper, där samlingar och olika elevpass är vanligt. Arbetet innehåller också uteverksamhet, planering och samarbete med skolans övriga personal.
Om dig
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, har förmåga att variera undervisning och aktiviteter utifrån elevers behov. Du är en trygg vuxen och en god förebild som har förmåga att knyta an till eleverna, se varje individ och skapa en god lärmiljö. Du motiverar eleverna genom att låta dem vara delaktiga och komma med egna förslag. Du har en god samarbetsförmåga med kollegor och externa parter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad lärare/ansökt om lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem
Erfarenhet av arbete som lärare i fritidshem
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och grundläggande kunskaper i engelska
Meriterande
Förskollärare
Erfarenhet eller intresse av skapande arbete eller musikkunskap som kan användas i arbetet med eleverna
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Skärgårdsskolan Kontakt
Lillemor Malmbo, Sveriges Lärare lillemor.malmbo@umea.se 090-164932 Jobbnummer
9954182