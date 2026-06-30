Lärare i fritidshem, Råda skola
Lidköpings Kommun / Förskollärarjobb / Lidköping Visa alla förskollärarjobb i Lidköping
2026-06-30
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
På Råda skola bedrivs verksamhet för elever från förskoleklass t o m årskurs 6.
Det finns för närvarande 250 elever på skolan, fördelade på sju klasser. En stor del av våra elever har plats på fritidshemmet, vilket består av tre avdelningar.
På Råda skola arbetar ca 40 personer, vilka är fördelade på sju arbetslag. Pedagogerna arbetar efter sin behörighet och kompetens.
Under läsåret arbetar vi med att utvecklingsområdet entreprenöriellt lärande/värdeskapande pedagogik med syfte att öka elevernas motivation och delaktighet för att på sikt höja elevernas måluppfyllelse. Råda skola ligger i ett naturskönt område med rika möjligheter till utomhuspedagogik. Skolan har rik tillgång på digitala verktyg som stöd i de formativa lärprocesserna.
Vår bärande idé är Tillit – Trygghet – Tro på framtiden.
Om jobbet
Råda fritidshem välkomnar dig som vill vara med och skapa en stimulerande och trygg miljö där elevernas utveckling står i centrum. Hos oss är lärandet en gemensam resa, och vi använder våra inspirerande utemiljöer som en naturlig del av verksamheten för att främja kreativitet, rörelse och nyfikenhet.
I rollen som medarbetare på fritidshemmet blir din främsta uppgift att tillsammans med kollegor i arbetslaget stödja och utmana eleverna i deras lärande. Du arbetar aktivt för att stärka varje elevs kunskapsutveckling och sociala förmågor, och du bidrar till att skapa meningsfulla aktiviteter som utgår från elevernas behov och intressen. Arbetet innebär att planera, genomföra och kontinuerligt utvärdera undervisningen för att säkerställa att den håller hög kvalitet och leder mot de mål som satts upp.
Utöver det pedagogiska arbetet deltar du tillsammans med dina kollegor i skolans övergripande utvecklingsarbete. Ni arbetar gemensamt med prioriterade utvecklingsområden och bidrar till enhetens långsiktiga förbättringsarbete. Det innebär att du har stor påverkan i att forma verksamhetens framtid, utveckla arbetssätt och skapa en ännu bättre skola för eleverna.
Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll, samarbeta i engagerade arbetslag och vara en viktig del av en verksamhet där elevernas bästa alltid står i fokus. På Råda skola sätter vi högt värde på vår fritidsverksamhet.
Vem är du?
Vi söker en legitimerad lärare i fritidshem som vill vara med och utveckla en verksamhet där elevernas trygghet, lärande och nyfikenhet står i centrum. I denna roll är din förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer med eleverna helt avgörande. Du möter varje elev med respekt, lyhördhet och engagemang, och du ser deras individuella styrkor och behov.
Du är väl förtrogen med fritidshemmets uppdrag och har en god förståelse för skolans kunskapssyn och värdegrund. Med din kompetens inom digitala och formativa lärprocesser bidrar du till att skapa moderna, varierade och meningsfulla lärmiljöer. Du arbetar aktivt för att motivera eleverna och skapa situationer som främjar deras utveckling – både socialt och kunskapsmässigt.
I ditt arbete strävar du efter att skapa en inkluderande verksamhet där alla elever känner sig sedda och delaktiga. Du använder varierade arbetssätt och aktiviteter som uppmuntrar till samspel, kreativitet och interaktivitet. Genom att vara närvarande och engagerad bygger du starka relationer inte bara med eleverna, utan även med vårdnadshavare och kollegor.
Vi söker dig som är nyfiken, modig och vill pröva nya idéer tillsammans med andra. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och bidrar aktivt till arbetslagets gemensamma utveckling. Personlig lämplighet är av stor betydelse, då vi värdesätter ett professionellt förhållningssätt och en vilja att göra skillnad i elevernas vardag.
Vi ser fram emot din ansökan till ett fritidshem i framkant, där vi tillsammans skapar en verksamhet som inspirerar, utmanar och utvecklar. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Publiceringsdatum2026-06-30Anställningsvillkor
Tillsvidare 100% med start enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. För tjänsten ligger månadslönen mellan 36 000 och 40 000 kr, beroende på erfarenhet, utbildning och kompetens.Övrig information
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor bildning, Grundskola F-9, Råda skola Kontakt
Eva Öberg, rektor 0510-771054 Jobbnummer
9985355