Lärare i fritidshem, Prismaskolan
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Mariestad Visa alla förskollärarjobb i Mariestad
2026-06-30
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Prismaskolan i Mariestad är en F-6-skola beläget i naturskönt område i närheten av Mariestads centrum. Skolan, som invigdes 2017, erbjuder ljusa lokaler inspirerade av sjön Vänern med omgivande natur och är utformade för att ge förutsättningar för flexibla undervisningsmöjligheter där skola och fritidshem samverkar. Här finns en stor skolgård med möjlighet till varierande aktiviteter.
På Prismaskolan har vi ett gott samarbete och gör vårt yttersta för att möta våra elever. Vi arbetar aktivt tillsammans för att alla elever ska känna sig trygga, sedda och inkluderade.
Inför höstterminen söker vi nu en pedagog som vill vara en del av våra elevers utveckling och vårt goda kollegiala samarbete. Brinner du för fritidshemmets uppdrag och har god förmåga att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor? Då kan det vara dig vi letar efter!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog på Prismaskolan är du kopplad till ett arbetslag som arbetar nära tillsammans. Här finns fyra fritidsavdelningar och din uppgift består av att planera, genomföra och följa upp det arbete som sker under elevernas tid på fritidshemmet.
I undervisningen i fritidshemmet stimulerar du elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att du utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att du kontinuerligt utmanar eleverna ytterligare genom att inspirera till nya upptäckter. I undervisningen erbjuder du en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
Del av arbetsdagen är i samverkan med skolan där du är en resurs i undervisningen. Tillsammans med kollegorna på fritids ansvarar du också för uppdraget som rastvärd samt rastaktiviteter på elevernas lunchraster.
Hos oss är det viktigt att eleverna känner trygghet och trivs och vi ser hela elevens skoldag, både i skolan och i fritidshemmet. Du som pedagog säkerställer att verksamheten bygger på gällande styrdokument och skolans pedagoger har ett nära samarbete med elevhälsoteamet för att arbeta förebyggande och främjande mot utbildningens mål.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara utbildad lärare i fritidshem alternativt vara utbildad från den tidigare fritidspedagogutbildningen.
Som person är du trygg och inspirerande och har förmågan att skapa goda relationer både med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du trivs i en pedagogisk yrkesroll och du vet att alla har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt. I arbetet önskar vi att du är kreativ och vågar pröva nya vägar för att möta elevers behov och intressen.
Vi ser att du är en engagerad lagspelare med ett stort driv till att utveckla fritidshemmets arbete utifrån styrdokument och förutsättningar. Det är viktigt för oss att du har nära till skratt och har lätt för att samarbeta - det bidrar till att vi har roligt tillsammans!
Eftersom vi använder digitala verktyg i arbetsvardagen förutsätter vi att du har god digital kompetens.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Under rekryteringsprocessen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser. Inför ett erbjudande kommer vi också att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Välkommen till oss på Prisma!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334910". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD Arbetsplats
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Katarina Selander katarina.selander@mariestad.se 0501-75 53 82 Jobbnummer
9985304