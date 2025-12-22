Lärare i fritidshem, Pedagogisk Center
Skövde kommun, Avdelning grundskola / Pedagogjobb / Skövde Visa alla pedagogjobb i Skövde
2025-12-22
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde kommun, Avdelning grundskola i Skövde
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem på Pedagogiskt center kommer du att vara en nyckelperson i en verksamhet som riktar sig till elever med särskilda behov, när den vanliga skolan inte räcker till. Enheten består av resursskola, kommunal särskild undervisningsgrupp och akutskola, vilket innebär att du kommer att arbeta med en mångfacetterad elevgrupp i en dynamisk och anpassad undervisningsmiljö. Ditt fokus kommer att vara att skapa trygghet, lärande och utveckling för elever i olika åldrar och med varierande behov.
Du kommer ansvara för att planera för fritidsverksamheten och genomföra aktiviteterna tillsammans med elevassistent på eftermiddagar och lov samt finnas med i undervisning med elever under dagtid. Du behöver kunna skapa och genomföra individuellt anpassade aktiviteter som främjar socialt samspel, motorisk utveckling och emotionellt välbefinnande. Du behöver kunna arbeta utifrån elevernas behov och intressen för att stimulera både fritidsmässiga och pedagogiska lärprocesser samt kunna planera och leda aktiviteter som uppmuntrar till kreativitet, fysisk aktivitet och samarbete. Ge individuellt stöd och anpassningar för elever med särskilda behov, vilket kan inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sociala svårigheter eller andra funktionsvariationer.
Du kommer ha ett nära samarbete med specialpedagoger, speciallärare och andra professionella för att skapa en inkluderande miljö som beaktar varje elevs unika förutsättningar samt ett nära arbeta med elevernas vårdnadshavare för att säkerställa en helhetssyn och kontinuitet mellan skola och fritidsverksamhet.
Du kommer delta aktivt i planeringsmöten och i det gemensamma arbetet kring elevens individuella mål och behov och aktivt bidra med din kompetens kring elevernas utveckling.
Du behöver arbeta för att säkerställa att eleverna känner sig trygga och respekterade i sin lärmiljö och ge stöd för att utveckla sociala färdigheter och självkänsla samt kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och skapa rutiner för ett tryggt och inkluderande klimat.
I arbetet ingår att föra noggrann dokumentation av elevernas utveckling, lärande och trivsel, och att delta i uppföljning av individuella utvecklingsplaner (IUP).Kvalifikationer
Legitimerad lärare med inriktning fritidshem eller fritidspedagog. Erfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
* Erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov, särskilt inom resursskola, särskilda undervisningsgrupper eller akutskola.
* Kunskap om olika funktionsvariationer och hur dessa påverkar elevers lärande och sociala förmågor.
* Förmåga att arbeta flexibelt och anpassa undervisning och aktiviteter utifrån elevens individuella behov och förutsättningar.
* God samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i tvärprofessionella team.
* Förmåga att skapa en trygg och strukturerad miljö för elever i behov av särskilt stöd.Dina personliga egenskaper
* Tålamod och en stor empatisk förmåga.
* Kreativitet och förmåga att hitta alternativa lösningar för att möta elevernas behov.
* En stark vilja att arbeta för inkludering och att ge alla elever förutsättningar att utvecklas på sina egna villkor.
* Flexibilitet och förmåga att hantera förändrade och ibland akuta situationer.
* God kommunikationsförmåga och ett positivt förhållningssätt till elever, vårdnadshavare och kollegor.
ÖVRIGT
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296392". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710) Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning grundskola Kontakt
Rektor
Anna-Karin Florberger anna-karin.florberger@skovde.se 0500-498301 Jobbnummer
9658692