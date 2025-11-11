Lärare i fritidshem på Vittra Röda stan
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Detta söker vi
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du ska vara förtroendeingivande och bra på att bygga relationer. Du når fram till barn och unga på deras nivå, men är samtidigt skicklig på att sätta gränser. I ditt ledarskap lyser tydligheten igenom, men också din ambition att bidra till andra människors utveckling. En av dina styrkor är ditt tålamod, och ditt engagemang genomsyrar allt du tar dig för.
Under skoldagen stöttar du elever och möter deras behov. Meriterande är om du har behörighet att undervisa i idrott eller slöjd.
Hela barnets dag i vår verksamhet är viktig för oss och vi vill ha en tydlig röd tråd kopplad mellan skola och fritids. Ett av våra verksamhetsmål det här läsåret är att öka barnens upplevelse av att de lär sig saker på fritids.
Vårt fritidshem är uppdelat på yngrefritids (F-klass och åk 1), äldrefritids (åk 2-3) samt Klubben (åk 4-6). Ett nära samarbete sker över avdelningsgränserna. Då vi är en F-9 skola finns specialsalar som fritids har möjlighet att nyttja efter skoldagens slut.
Vi erbjuder
I Vittra tillhör du alltid ett arbetslag där du samverkar med dina kollegor. Samarbetet i arbetslaget är en avgörande faktor för att skapa en verksamhet och en lärmiljö som kan passa alla elever oavsett bakgrund.
Som fritidslärare hos oss får du möjlighet att delta i och bedriva nytänkande och framtidstänkande kring barn/ elever och pedagogiska frågor i ett av Sveriges ledande friskoleföretag. Vittra har attraktiva anställningsvillkor och förmåner samt erbjuder marknadsmässiga löner. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag om 3 000 kr/ år.Publiceringsdatum2025-11-11Om företaget
Vittra Röda stans grundskola startade hösten 2002 i centrala Norrköping, nära Folkparken, resecentrum, huvudbiblioteket, museum, simhall mm. Idag har vi ca 590 barn och elever från förskola till årskurs 9. Vi har ett 70-tal engagerade medarbetare som arbetar i väl fungerande arbetslag. Hos oss på Vittra Röda stan möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2025-11-30. Tjänsten är på 100 %. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.
Vittra har kollektivavtal med Sveriges Lärare, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Sara Johansson, sara.johansson@vittra.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
