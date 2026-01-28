Lärare i Fritidshem på Cederbergskolan, Föllinge
2026-01-28
- Ett jobb med plats för engagemang
Vill du jobba på en liten F-9 skola med närhet till naturen och stora utvecklingsmöjligheter. Cederbergskolan väntar då på dig!
Välkommen till oss!
Cederbergskolan är en F-9 skola med närhet till naturen och ett fjällnära läge. Skolan ligger mitt i hjärtat av Föllinge med direkt anslutning till längdspår, en fin idrottshall och ett nyrenoverat badhus. Vår skola har idag ca 90 elever från förskoleklass till årskurs nio. Vi bygger en skola för framtiden och söker engagerad personal som vill vara med på den resan. Vi söker trygga lärare som vill arbeta kollegialt och utveckla skolan tillsammans med elever och kollegor i förskoleklass till årskurs 9.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare i fritidshem
Din uppgift som lärare i fritidshem är att erbjuda en meningsfull fritid där du utgår från elevernas behov, intressen och initiativ men också inspirerar till nya upptäckter. Tillsammans med dina kollegor erbjuder du eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer där omsorg och lärande integreras. Du samverkar med pedagoger i förskoleklass och i skola för att bidra till elevernas måluppfyllelse. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, har förmåga att variera undervisning och aktiviteter utifrån elevers behov. Du är en trygg vuxen och en god förebild som har förmåga att knyta an till eleverna, se varje individ och skapa en god lärmiljö. Du motiverar eleverna genom att låta dem vara delaktiga och komma med egna förslag.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshemmet.
Du har förmågan att ta egna initiativ och har ett tydligt ledarskap i din roll som pedagog och som har förmågan att skapa goda relationer.
Har du behörighet i andra ämnen är det meriterande.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning (100%) med 6 månaders provanställning med start juni 2026 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 29/3 -26
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Vill du vara med och bygga en skola för framtiden där ditt engagemang och din kunskap har betydelse så är du hjärtligt välkommen till oss. Vi är en liten skola där relationer med elever, kollegor och samhället är viktigt.
Ta en tur till Föllinge så gör vi plats för just din växtkraft.
Lisa Gjersvold Rektor
Kontaktperson för tjänsten
Lisa Gjersvold, Rektor
0640-16932 lisa.gjersvold@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
