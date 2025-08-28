Lärare i fritidshem på Ås skola
2025-08-28
- Ett jobb med plats för växtkraft!
Vill du arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Till Ås skola behöver vi nu en lärare i fritidshem. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Välkommen till oss!
På Ås skola finns det ca 500 elever. Vi har ca 220 barn inskrivna på fritidshemmet på våra 5 avdelningar. Behörigheten är hög bland fritidshemmets personal. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Både lärare och fritidshemspersonal arbetar med PAX i skolan för att främja trygghet och studiero samt genomgår fortbildning inom språkutvecklande arbetssätt samt motivation för lärande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare i fritidshem på Ås skola
Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Du kommer hela tiden få omedelbar feedback på din insats i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs, skratt och diskussioner som uppstår.
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.
Andra viktiga uppgifter i yrket är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans och fritidshemmets utveckling. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer.
Din kompetens
För tjänsten krävs att du är legitimerad lärare i fritidshem.
Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
För att trivas i uppdraget ser du arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter. Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet
Övrig information
Tillsvidareanställning på 100 % med tillträde så fort som möjligt.
Krokoms kommun erbjuder förmånsportal och friskvårdsbidrag eller friskvårdstid.
Sista ansökningsdag 2025-09-22
Vi har en löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan. Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden tar slut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Välkommen till en arbetsplats som genomsyras av arbetsglädje och engagemang! Jag söker dig som ser möjligheter och där samverkan är en självklar del av arbetet.
Lotta Bergstrand, Rektor Ås skola F-3 och friridshem
Kontaktperson för tjänsten
Lotta Bergstrand, Rektor Ås skola
0640-17206lotta.bergstrand@krokom.se
Fackliga representanter, Sveriges Lärare Krokom
0640-168 69, 0640-168 94krokom@sverigeslarare.se
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
