Lärare i fritidshem, Östbyskolan
Lidköpings Kommun / Förskollärarjobb / Lidköping Visa alla förskollärarjobb i Lidköping
2026-06-11
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Östbyskolan är en mångkulturell skolan med drygt 180 elever. Några av eleverna har sin skolgång i Östbyskolans förberedelseklass för nyanlända elever. På skolan finns i dagsläget elever med ca 25 olika modersmål.
Östbyskolan är en skola med en stark positiv utveckling! Värdegrundsarbetet, pedagogerna och elevernas engagemang och inflytande är grunden för en god studiemiljö där det råder trygghet, studiero och lekro. För oss är skolan och fritidshemmet en viktig och meningsfull plats för både elever och personal. Vi arbetar för att alla elever ska känna att de vill, vågar, kan lyckas!
Miljön i våra verksamheter präglas av positiva möten, gemenskap och känslan av att alla kan nå sina mål.
Vi samverkar med flera lärosäten för att ta det av aktuell forskning.
Om jobbet
Drömmer Du om att arbeta på en mångkulturell skola tillsammans med underbara elever?
En av Östbyskolans duktiga pedagoger går vidare till ett nytt uppdrag och vi söker därför en lärare fritidshem.
I Ditt blivande arbete på Östbyskolan ingår även en engagerad rektor och trettio duktiga pedagoger. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande!
Din främsta uppgift är att tillsammans med kollegor i arbetslag utmana eleverna i lärandet och stödja eleven i sin kunskapsutveckling mot uppsatta mål. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning i skolan och på fritids kommer du tillsammans med kollegor i arbetslag arbeta med att utveckla skolan och fritidshemmet utifrån prioriterade utvecklingsområden och enhetens förbättringsarbete.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare i fritidshem. Din förmåga att skapa goda förtroendefulla relationer med elever är en förutsättning.
Vi söker dig som är väl förtrogen med ämnenas syfte, förmågor och kunskapskrav och är väl insatt i skolans kunskapssyn och värdegrundsuppdrag.
Du har förmåga att motivera och skapa situationer som bidrar till meningsfullt lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet. Du har förmåga att se och möta varje elev och utgå från det som fungerar samt har en bred ledning och stimulans i undervisningen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-11Övrig information
Tillsvidareanställning 100% med start höstterminen 2026.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. För tjänsten ligger månadslönen mellan 36 000 och 40 000 kr, beroende på erfarenhet, utbildning och kompetens.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Bildning, BI Grundskola, BI Östbyskolan Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter 0510-770000 Jobbnummer
9959887