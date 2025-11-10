Lärare i fritidshem Östansjö skola
2025-11-10
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Denna annons gäller en tjänst som lärare i fritidshemmet på Östansjö skola.
Om skolan
Östansjö skola är en liten skola med ca 125 elever belägen mitt i samhället Östansjö ca 8 km utanför Hallsberg. Det är en skola där alla
elever är inkluderade, blir sedda och där det finns bra förutsättningar att skapa goda relationer. Pedagogerna samverkar tätt inom och
mellan arbetslagen vilket ger en flexibilitet i skolans vardag. Vi räknar alla elever som allas! Verksamheten genomsyras av samsyn och
tydligt ledarskap. Förtroendefullt samarbete mellan hem, skola och fritidshem är betydelsefullt för att skapa en helhetssyn kring varje
elevs utveckling.
På Östansjö skola har alla förutsättningar att lyckas!
Vår målsättning är att skapa en god miljö för bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Detta gör vi genom att möta varje individ med
respekt för sin person och sitt arbete, samt ge en trygg miljö och positiv framtidstro.
Vår ambition är att alla elever hos oss ska känna glädje över att vistas och verka i vår verksamhet, de ska känna sig delaktiga, trygga och
inspirerade. Vi tar tillvara elevernas intressen och låter deras naturliga sökande efter kunskap leda oss på nya upptäcktsfärder i enlighet
med de nationella riktlinjerna som formuleras i våra styrande läroplaner. Vi arbetar efter goda pedagogiska strukturer, en kultur som alla
ansvarar för och ett gott ledarskap i vår verksamhet. Skolan och fritidshemmet arbetar utifrån "Bråka smartare", ett värdegrundsmaterial i
samarbete och konflikthantering.
Om jobbet som fritidspedagog
Vi söker en medarbetare till fritidshemmet. I arbete som fritidspedagog ingår du i ett stabilt och engagerat arbetslag som ständigt strävar
efter utveckling inom fritidsverksamheten. Våra förutsättningar utgår från ett nära samarbete med skolans personal, elevhälsa och
ledningsgrupp.
I den här tjänsten är det viktigt att hela tiden vara engagerad och lyhörd inför elevernas behov. Tillsammans med övrig personal arbetar
du för att skapa en utvecklande, trygg, meningsfull och positiv miljö för eleverna under hela skoldagen inkl. fritids. Under tiden för både
skola och fritidshem kommer din tid huvudsakligen att riktas till undervisning av elever med behov av extra stöttning. Omsorg och
ständig tillsyn är viktiga delar. Arbetet syftar till att få eleverna att så långt som möjligt, och utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas i
enlighet med utbildningen mål. I din roll ingår att ha tät kontakt och nära samarbete med övrig fritidspersonal, elever och elevernas
Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Vi söker en utbildad lärare i fritidshem med legitimation i något praktiskt estetiskt ämne. Erfarenhet av att arbeta med elever med
intellektuellt funktionshinder och med autismspektrum är meriterande. Vi vill att du är flexibel, kommunikativ och vill ta dig an ett
uppdrag med fokus på verksamhetens mål.
Du är förtrogen med läroplanen och andra styrdokument och har förmåga att omsätta teori till praktik. Du har god förmåga att
kommunicera på svenska i tal och skrift. Du har en förmåga och driv att aktivt delta i skolans förändringsarbete i relation till skolans
utvecklingsplan. Vi arbetar utifrån den kompetenta eleven där inflytande och delaktighet är viktigt.
Vi söker dig som är positiv, glad, trygg och entusiastisk i ditt arbete. I ditt dagliga arbete skall du kunna möta människor med inlevelse
och empati. Du är även flexibel och ser möjligheter med olika anpassningar i verksamheten. Du sätter elevernas behov först.
Är du intresserad av tjänsten och har erfarenhet av liknande arbete, men har inte den utbildning vi efterfrågar? Vi lägger stor vikt vid dina
personliga egenskaper för denna tjänst.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i skola och fritidshem.
Erfarenhet av arbete i anpassad grundskola.
Erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuellt funktionshinder och med autismspektrum.
Erfarenhet av dokumentation.
Vi erbjuder dig
Trivsam arbetsplats med positiva och glada kollegor och barn.
Mindre skola med stora möjligheter.
En personlig bärbar dator eller Ipad.
Konkurrenskraftig lön och individuell lönesättning.
Goda utvecklingsmöjligheter.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och
Övrig information
Anställningen är en visstidsanställning under vårterminen 2026, med ev. möjlighet till förlängning.
Sysselsättningsgrad 100%.
Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 251201.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete
Kontaktperson för detta jobb
Jenny Stenmark
biträdande rektorjenny.stenmark@edu.hallsberg.se
0582-68 53 23 Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Jobbnummer
9597254