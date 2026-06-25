lärare i fritidshem Örsundsbroskolan
Enköpings kommun, Örsundsbroskolan / Förskollärarjobb / Enköping Visa alla förskollärarjobb i Enköping
2026-06-25
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
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Till den kommunala grundskolan i Enköping söker vi dig med vilja och mod att göra skillnad. Verksamheten på våra tolv skolor står aldrig still, och det är så vi vill ha det. Med transparens och öppenhet strävar vi efter att utveckla skolsystemets struktur eftersom en ny tid kräver metoder och förhållningssätt anpassade till samtid och framtid. Vi söker dig som vill bidra aktivt i det arbetet. Du är bekväm med att elevernas uppnådda resultat är ditt resultat och du är övertygad om att bra resultat inte har med tur och tillfällighet att göra – välkommen till Enköpings kommunala grundskolor!
På Örsundsbroskolans fritidshem arbetar du i ett team för högre måluppfyllelse för eleverna. Du tycker det är självklart att arbeta tillsammans med dina kollegor, ni driver undervisningen tillsammans, ni planerar och efterarbetar ihop. Du är en del av arbetslaget fritidshem och du har en roll mot ett antal elever på en av skolans tre fritidsavdelningar.
Örsundsbroskolans fritidshem arbetar aktiv för att eleverna på fritidshemmet får en meningsfull fritidstid och ett meningsfull lärande i hela elevens skoldag.
Örsundsbroskolan ligger mellan Enköping och Uppsala, med mycket bra pendlarläge. Skolan erbjuder rikliga möjligheter till att använda närmiljön för att fördjupa undervisningen. Örsundsbroskolan är en f-9 skolan med ungefär 600 elever av dessa har 261 elever plats på fritidshemmet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
bedriva undervisning på skolans fritidshem.Kvalifikationer
legitimerad lärare för fritidshem
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-03 .
Varmt välkommen med din ansökan!
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Alla medarbetare där kontakt med barn förekommer inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
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Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fritidshem Örsundsbroskolan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
Skolvägen 2 (visa karta
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749 60 ÖRSUNDSBRO Arbetsplats
Enköpings kommun, Örsundsbroskolan Kontakt
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Fackliga representanter 0171-62 50 00 Jobbnummer
9978048