Lärare i fritidshem och idrott, Rödöns skola
Krokoms Kommun / Pedagogjobb / Krokom Visa alla pedagogjobb i Krokom
2025-11-13
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
- Ett jobb med plats för engagemang
Vill du arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
På Rödöns skola på Rödön arbetar vi för att främja samverkan och vi söker nu en lärare i fritidshem som kan undervisa i idrott. Välkommen med din ansökan!
Välkommen till oss!
Rödöns skola F-6, på Rödön, har ca 100 elever. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare i fritidshem och idrott på Rödöns skola
Du är välkomnande mot våra elever och på raster möter du alla elever på skolan som en trygg vuxen. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en god arbetsmiljö för elever och kollegor. Inom ramen för skolutveckling arbetar vi med trygghet, trivsel och studiero. Vi har ett relationellt förhållningssätt och inkluderande undervisning. Du är en i laget och utifrån din erfarenhet och ditt engagemang blir ditt uppdrag viktigt!
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.
Andra viktiga uppgifter i läraryrket är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans utveckling. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer.
Din kompetens
Krav:
Lärare i fritidshem med legitimation och behörighet att undervisa i idrott och hälsa.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med undervisning i klass samt idrott.
För att trivas i uppdraget ser du arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter. Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete.
Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 2026-01-07.
Sista ansökningsdag är 2025-12-12
Vi har en löpande rekrytering, så vänta inte med att skicka in din ansökan eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hej! Det gläder mig att du är intresserad av denna tjänst. Jag vill att du som jobbar på Rödöns skola och fritidshem ska bidra i en gemenskap som präglas av utveckling, struktur, relationellt förhållningssätt och glädje. Jag vill välkomna dina idéer, din erfarenhet och ditt engagemang.
Som en lärare i fritidshem med undervisning i idrott har du tillgång till vår gymnastikhall och fin utemiljö, vintertid även med isplan och skidspår.
Du är varmt välkommen till trivsamma Rödön!
Monica Lekedal, rektor
Kontaktperson för tjänsten
Monica Lekedal, rektor
0640-162 06monica.lekedal@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell och differentierad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Jobbnummer
9602673