Lärare i fritidshem och bild
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Din arbetsplats
I augusti 2025 startar Härryda Kommun en resursskola för elever med autism och/eller språkstörning. Resursskolan är en skola som kommer att erbjuda undervisning i ett litet sammanhang. Eleverna kommer från hela kommunen och när skolan är fullt utvecklad kommer det finnas plats för 25 elever i årskurs 4-9.
Lokalerna har stor potential och ligger fint beläget i Landvetter precis bredvid Önnerödsskolan. Skolgården är uppdelad i två områden, ett område som inbjuder till lek och aktivitet och en del där eleverna kan sitta och spela spel eller umgås. Skolan består av en stor byggnad med flera ingångar och olika lokaler som ska anpassas efter verksamheten vi har behov av. Vi siktar på en hög kompetens och att alla professioner som skolan har behov av ska finnas tillgängliga. Vi kommer att bygga upp skolan och många delar av organisationen tillsammans. Välkommen till Härryda Kommun och resursskolan!
Ditt uppdrag
Lärare i fritidshem har ett tvådelat uppdrag. Ansvaret för fritidshemmet är den del du ansvarar för att strukturera, planera, leda och utvärdera. Du utgår från styrdokument och kursplan för undervisningen i fritidshemmet. Din planering för eleverna fungerar även som instruktioner till andra professioner, du behöver därför ha en god undervisningsskicklighet och kunna leda andra vuxna. Du kan överblicka, koordinera och bemanna den dagliga fritidsverksamheten.
Under lov har fritidshemmet heldagsverksamhet som behöver vara planerad och strukturerad för att ge eleverna en meningsfull, begriplig och hanterbar vistelse utifrån var och ens individuella behov.
Den andra delen av uppdraget innebära att arbeta i klass nära mentor som pedagogiskt stöd till eleverna. Det gör att du får en förståelse för verksamheten som helhet och lära känna elever och kollegor i olika sammanhang och uppdrag. Under skoldagen undervisar skolans alla elever i bild.
Du ingår i ett arbetslag som i huvudsak utgörs av lärare, speciallärare och elevassistent. Samarbetet kring eleverna är en grundsten i verksamheten. Som lärare i fritidshem förväntas du vara delaktig vid arbetslagsmöten och andra möten, samt engagera dig i våra kompetensutvecklingsinsatser. Du får löpande handledning i din roll av lärare/speciallärare.
Arbetet på fritidshem innebär ett rullande schema där du kommer att ansvara för både öppningar och stängningar av fritidsverksamheten.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som är utbildad lärare med inriktning fritidshem och har erfarenhet av arbete med barn med NPF-diagnoser (exempelvis autism, ADHD och språkstörning). Du behöver ha behörighet i bild och känna dig bekväm med att undervisa i ämnet.
Du är väl insatt i skolans styrdokument och utgår från dem i din planering av verksamheten. Du utvecklar lärmiljöer som matchar elevernas behov, har en god kännedom om funktionsvariationer och hur man bäst kompenserar för dessa. Du använder tydliggörande pedagogik genom TAKK, bildstöd och digitala lärverktyg som självklara inslag i undervisningen.
Du arbetar med ett lågaffektivt förhållningssätt och är en god relationsbyggare. Din elevsyn präglas av en tro att alla elever kan och ska få utveckla sin fulla potential. Du visar på och har en mycket god samarbetsförmåga med alla kollegor. Du kan leda andra vuxna och ser lärandet som en helhet- där både fritidshem och skola bidrar till ett lärande.
På ett skickligt sätt ska du leda elever och fånga deras intressen. Du visar med ett stort hjärta att du ser varje elev. Elevernas individuella förutsättningar ställer höga krav på din flexibilitet och kreativitetsförmågor vilket gör det till ett spännande och givande arbete. Samtidigt som struktur, förutsägbarhet och systematik är av yttersta vikt för att eleverna skall må bra och utvecklas.
Varmt välkommen med din ansökan
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333326". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Rektor
Helena Fri helena.fri@harryda.se 031-724 61 93 Jobbnummer
9974141