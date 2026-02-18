Lärare i fritidshem, Näldens skola
2026-02-18
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
Vill du arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till Näldenskola i Nälden behöver vi nu en Lärare i fritidshem med goda förutsättningar att bedriva verksamhet i närmiljön. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Välkommen till oss!
Näldenskola är en F-6 skola, med ca 180 elever. Det finns bra buss och tågförbindelser till och från Östersund. I den helt nybyggda skolan som stod klar inför läsårset 25/26 arbetar vi i ett nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Näldens fritidshem har en förstelärare i fritidshem som leder det kollegiala utvecklingsarbetet tillsammans med försteläraren för skolan. Närheten till naturen gör det till en självklar plats för lärande och utveckling och vi ser fram emot att en nybyggd skolgård står färdig inför höstterminen 26.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som Lärare i fritidshem på Näldenskolan
Som lärare i fritidshem arbetar du i ett nära samarbete med kollegor och lärare, du är i ett sammanhang med stora möjligheter att själv planera och leda aktiviteter utifrån styrdokumenten och din kompetens.
Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Du kommer hela tiden få omedelbar feedback på din insats i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs, skratt och diskussioner som uppstår.
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.
Andra viktiga uppgifter i läraryrket är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans utveckling. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer.
För att trivas i uppdraget ser du arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter. Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Din kompetens
För tjänsten som Lärare i fritidshem krävs att du är:
Legitimerad lärare i fritidshem
Vi ser gärna att du även har följande kompetenser eller erfarenheter:
Behörighet i något praktiskt/estetiskt ämne. t.ex. musik
Erfarenhet av att leda och planera undervisning i fritidshem och att arbeta med lågaffektivt bemötande.
Du har en god samarbetsförmåga och ett inkluderande arbetssätt.
Du är flexibel och ser skolans arbetslag som en resurs som arbetar tillsammans.
Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Övrig information
Tillsvidare 100%.
Sista ansökningsdag 2025-03-20
Krokoms kommun erbjuder förmånsportal och friskvårdsbidrag eller friskvårdstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Välkommen till verksamheter som lägger vikt på trivsel och arbetsglädje. Vi tycker om att utmanas och utvecklas tillsammans.
Mona Wänseth, rektor
Kontaktperson för tjänsten
Mona Wänseth, Rektor
0640-16771mona.wanseth@krokom.se
Lina Vinther, Förstelärare i Fritidshemlina.vinther-nielsen@krokom.se
Fackliga representanter, Sveriges Lärare Krokom
0640-168 69, 0640-168 94krokom@sverigeslarare.se
Fackliga representanter nås även genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
