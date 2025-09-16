Lärare i fritidshem med undervisning i idrott
2025-09-16
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Södra skolan
Södra skolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. På skolan finns tre förskoleklasser och två klasser per årskurs från årskurs 1 till årskurs 6.
Södra skolans vision
Vår vision är att vi utgår ifrån att vi lär som mest när vi mår som bäst. Alla är lika mycket värda och alla har olika behov. Alla elever ska ges förutsättningar att vara mitt bästa jag. Vi, elever, vårdnadshavare, personal, har höga förväntningar på varandra. Tillsammans skapar vi en skola som vi alla är stolta över, som ger kunskaper inför resten av livet.
Värdegrundsfrågor
Vi på Södra skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Ordet STARK genomsyrar vårt värdegrundsarbete. Ordet står för samarbete, trygghet, ansvar, respekt och kunskap. Det gör vi både när det gäller kunskap och människosyn.
Vi skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor genom att skapa tillit och vara lyhörda. Vi bemöter alla elever efter deras behov, så att alla får möjlighet att lyckas i skolan. Alla elever är våra elever.

Arbetsuppgifter
I denna tjänst ingår det undervisning i ämnet idrott i årskurs 4-6. Det är önskvärt om du har erfarenhet men inget krav.

Kvalifikationer
Vi söker dig med examen och lärarlegitimation som lärare i fritidshem samt behörighet att undervisa i idrott.
Du ska vara en tydlig, positiv ledare som har lätt för att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare har du förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och bidra till ett lärande under hela dagen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se
Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277990".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Motala kommun (org.nr 212000-2817)

Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Södra skolan F-6

Kontakt
Rektor, Södra skolan F-6
Christina Turesson christina.turesson@motala.se 0141-225755
9510686