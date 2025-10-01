Lärare i Fritidshem med inriktning bild
Trollhättans Kommun / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2025-10-01
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Skoftebyskolan är belägen på östra sidan älven i Trollhättan.
Vi huserar i ljusa lokaler, i anslutning till ett naturvårdsområde och har skogen inpå knuten. Nästan lika nära har vi Innovatum Science center och N3. Skolan är tvåparallellig och har ca 330 elever från F-klass till åk 6 med fem fritidsavdelningar. Skolan är indelad i tre enheter F-1, 2-6 och fritidshem. Fritidshem, förskoleklass och skola arbetar integrerat med varandra över elevens hela skoldag.
Vi vill att våra elever ska lyckas i livet genom att få en bra start på vår skola. Vår skola präglas av en god skolmiljö där eleverna känner sig trygga och har god studiero. Vi har behöriga pedagoger som målmedvetet samarbetar kring eleverna och undervisningen. Våra medarbetare är engagerade och har en stor vilja att utveckla och förbättra skolan. På skolan råder en lättsam stämning med leenden nära till hands. Nu hoppas vi att just du vill vara med oss och utveckla bild och fritidsundervisningen på skolan.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren, legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshemmet och bild i årskurs 4-6. Du är trygg i ditt ledarskap. Du har ett positivt förhållningssätt till eleven, du ser elevers möjligheter och erbjuder goda lärandemiljöer. Du deltar som lärare i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt läroplan och verksamhetsmål i årskurserna F-6 samt fritidshemmet. På Skoftebyskolan bedrivs ett systematiskt arbete med samverkan mellan skola/fritidshem, då vi aktivt arbetar med lärande över elevens hela skoldag. För oss räknas alla delar av elevernas dagar som viktiga lärandetillfällen, då krävs en vilja och god förmåga till tätt samarbete med kollegor, elever och deras vårdnadshavare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i bild. Vi önskar en engagerad medarbetare som i samspel med eleverna stöttar på olika sätt i kunskapsutveckling. Du är positiv och engagerad, är väl förankrad i skolans värdegrund, har ett gott förhållningssätt och brinner för att utmana, stötta och stimulera eleverna. Du är väl förtrogen med verksamhetens styrdokument och du analyserar, utvärderar och utvecklar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. Du ser nödvändigheten i och nyttan av samarbete med skolans olika professioner, har god förmåga att skapa relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor och du förstår vikten av att ständigt utveckla din och verksamhetens undervisning. Du behöver ha en god digital kompetens då digitala verktyg är en naturlig del av din undervisning.
Anställningsinformation
Anställning kan ske under pågående rekrytering.
Tillträde sker efter att erforderliga beslut fattats.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Lisa Svensson, Rektor 0520-497311 Jobbnummer
9535762