Lärare i fritidshem, Mariehemsskolan
2025-08-29
Vi på Mariehemsskolan samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt.
Mariehemsskolan är en mångkulturell F-6-skola med fritidshem för omkring 230 elever. Ungefär 40 % av eleverna är flerspråkiga. Vi har en speciallärare och en specialpedagog anställda. Skolan har ett välfungerande EHT-team bestående av kurator, skolsköterska, socialpedagog, skolpsykolog samt specialteamet. På Mariehemsskolan arbetar vi i team, både årskursöverskridande och tillsammans med fritidshemmet under hela dagen, för att följa eleverna och uppfylla vår vision: "Genom trygghet, samarbete och mångfald når vi framåt."
På Mariehemsskolan är rörelse en viktig faktor för välmående, och detta genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har ett Skol-IF som mellanstadieelever kan delta i. Dessutom har vi en fritidskör där elever från alla klasser träffas för att sjunga en gång i veckan och hålla mindre uppträdanden under läsåret.
Är du redo att ta nästa steg i din fritidslärarroll och vara en del av vårt härliga kollegium på Mariehemsskolan? Vill du vara med och göra skillnad, då är det här något för dig!
Nu söker vi en trygg lärare i fritidshem som vill bidra med en meningsfull vardag för våra elever!
Anställningsinformation
Anställningen avser en tillsvidareanställning, heltid, med start snarast enligt överenskommelse.
Tillsammans med övriga i arbetslaget planerar och arbetar du för en fritidsverksamhet av hög kvalitet utifrån läroplanen. Utifrån elevens individuella behov stimulerar du till meningsfulla aktiviteter såväl inne som ute. Samverkan med lärare och föräldrar är en viktig del i arbetet. Du kommer arbeta i teamet kring åk 3 med planeringsansvar av fritidsdelen.
Om dig
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, har förmåga att variera undervisning och aktiviteter utifrån elevers behov. Du är en trygg vuxen och en god förebild som har förmåga att knyta an till eleverna, se varje individ och skapa en god lärmiljö. Du motiverar eleverna genom att låta dem vara delaktiga och komma med egna förslag. Du har en god samarbetsförmåga med kollegor och externa parter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Legitimerad lärare/ansökt om lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem
Erfarenhet av arbete med yngre barn
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser positivt på om du har kunskap/erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
