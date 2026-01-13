Lärare i fritidshem, Mariebergsskolan
2026-01-13
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Mariebergsskolan är en F-6 skola med cirka 330 elever.
Vi har fin närmiljö med Bräntbergsbacken, Gammliaskogen, Nydalasjön och Mariehemsängarna. Häng med på en digital rundtur på skolan här!
Vill du vara med och skapa en meningsfull och inspirerande fritid för våra elever? På Mariebergsskolan får du arbeta i en stimulerande miljö där elevernas nyfikenhet och utveckling står i centrum. Här blir du en del av ett engagerat team där vi tillsammans skapar en trygg och utvecklande vardag för våra elever.
Anställningsinformation
Anställningen avser en tillsvidareanställning, heltid, med start 2026-03-09.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Din uppgift som lärare i fritidshem är att erbjuda en meningsfull fritid där du utgår från elevernas behov, intressen och initiativ men också inspirerar till nya upptäckter. Tillsammans med dina kollegor erbjuder du eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer där omsorg och lärande integreras. Du samverkar med pedagoger i förskoleklass och i skola för att bidra till elevernas måluppfyllelse. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.
Om dig
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument, har förmåga att variera undervisning och aktiviteter utifrån elevers behov. Du är en trygg vuxen och en god förebild som har förmåga att knyta an till eleverna, se varje individ och skapa en god lärmiljö. Du motiverar eleverna genom att låta dem vara delaktiga och komma med egna förslag.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Legitimerad lärare/ansökt om lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Erfarenhet av arbete i fritidshem
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Mariebergsskolan Kontakt
Catharina Brandén, biträdande rektor 090-165634 Jobbnummer
9680730