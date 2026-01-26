Lärare i fritidshem Lindbladskolan
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Lindbladskolan F-6 är Vårgårdas största centrumskola i ett mångkulturellt och socioekonomiskt varierat upptagningsområde. På skolan har vi 21 klasser, två SU-grupper och totalt går det 465 elever och det är ca 75 anställda medarbetare. Skolan är anpassad för en verksamhet i tre paralleller och i dagsläget finns 7 fritidsavdelningar.
Här är varje elev viktig, varje medarbetare en nyckelspelare och varje dag en viktig dag. Tillsammans tar vi oss an våra utmaningar och firar våra framgångar. Inom enheten ryms även Vårgårdas bemanningsenhet för grundskolorna. Skolans ledningsteam består av en rektor och två biträdande rektorer. Genom tydligt ledarskap med fokus på resultat, tydliggörande pedagogik i en fantastisk lärmiljö görs eleverna delaktiga i sin utbildning.
Lindbladskolan fyller snart 6 år och verksamheten bedrivs i en svanenmärkt byggnad med fina, nya och ändamålsenliga lokaler av hög standard, klassad med högsta ljud- och ljuskrav. Klassrummen är rymliga och utrustade med stora smartboards.
Skolan har ett centralt läge i Vårgårda med närhet till både friluftsområde, träningsanläggningar, bibliotek och samhället.
Ledord för alla elever, personal och vårdnadshavare:
"Vi vill varandra väl och gör varandra bra".Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Lärare i fritidshem till Lindbladskolan bli en del av vårt stolta Lindbladargäng!
Vill du arbeta på en skola där fritidshemmets uppdrag värdesätts högt, där samarbete och arbetsglädje är en självklar del av vardagen och där du får möjlighet att påverka på riktigt? Då kan Lindbladskolan vara rätt plats för dig.
På Lindbladskolan är vi stolta Lindbladare ett varmt, engagerat och professionellt kollegium som brinner för att göra skillnad för våra elever varje dag. Tillsammans skapar vi en trygg, kreativ och utvecklande miljö för elevernas lärande, både under skoldagen och på fritidshemmet.
Vi söker nu lärare i fritidshem som vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Tjänsten innebär ansvar för en av sju avdelningar på fritidshemmet. Uppdraget är riktat mot lågstadiet och under skoltid är du knuten till ett arbetslag och en årskurs.
Vem är du?
Du är trygg i din yrkesroll och sätter alltid elevernas behov och möjligheter i centrum. Du är kreativ, nyfiken och engagerad och inspirerar både elever och kollegor. Du delar gärna med dig av idéer, vågar tänka nytt och trivs i ett arbetslag där samverkan och utveckling är en naturlig del av arbetet. För dig är det självklart att alla elever är allas ansvar och att goda relationer, trygghet och kvalitet går hand i hand med lärande och glädje.
Ditt uppdrag
Som lärare i fritidshem arbetar du både i fritidsverksamheten och i skolans undervisning. Du ingår i två arbetslag ett kopplat till fritidshemmet och ett till skolan. Tillsammans planerar, organiserar och genomför ni undervisningen. Du samverkar nära med skolans lärare och elevhälsa för att skapa en helhet kring varje elevs skoldag och bidrar under skoltid med din pedagogiska kompetens i lågstadiet.
Hos oss får du:
• Ett varmt och välkomnande kollegium med stark laganda
• Möjlighet att påverka och utveckla fritidshemmets verksamhet
• En arbetsplats där både professionalism och arbetsglädje ryms
• Schemalagd arbetstid 39 timmar/vecka + 1 timmes förtroendetid
• Friskvårdsbidrag
Välkommen att bli en del av Lindbladskolan tillsammans gör vi skillnad!Kvalifikationer
Vi söker dig med kompetens, engagemang och arbetsglädje att driva fritidshemmets verksamhet och vara ett stöd under skoltid för våra elever på Lindbladskolan F-6.
Du har en lärarlegitimation som lärare i fritidshem.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Intervjuer och rekrytering kommer ske löpande under ansökningstidens gång.
Välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
