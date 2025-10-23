Lärare i Fritidshem, Kyrkskolan
Nynäshamns kommun / Pedagogjobb / Nynäshamn Visa alla pedagogjobb i Nynäshamn
2025-10-23
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nynäshamns kommun i Nynäshamn
, Stockholm
eller i hela Sverige
Gillar du att arbeta med barn och ungas lärande och utveckling? Vill du arbeta för att fritidshemmet ska vara meningsfullt och lärande för eleverna? Vill du utvecklas vidare i din yrkesroll och fortsätta göra skillnad? Då behöver vi dig! Välkommen med din ansökan!
I Nynäshamns kommun vill vi ge våra elever de bästa förutsättningarna att utvecklas. Forskningen står i fokus och vi satsar på det kollegiala lärandet, där erfarenheter delas i ett öppet klimat med närhet i organisationen. Här finns också plats för en aktiv, naturnära fritid med havet i sikte.Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Du ska tillsammans med kollegor ansvara för att fritidsverksamheten är varierad och planerad utifrån styrdokumenten. Våra hörnstenar i verksamheten består av omsorg, utveckling och lärande. Du arbetar med elevens lärande i fokus. Tillsammans med kollegor planerar och leder du arbetet med att skapa en meningsfull och utvecklande lärmiljö. Fritidshemmet planerar och leder också rastverksamheter.
Tjänsten kombineras med arbete i skolan utifrån kompetens och behörighet. Lärplattformen V-klass används i kommunen.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Kyrkskolan ligger i Sorunda och är tvåparallellig med 340 elever i årskurs F-6. Våra fokusområden handlar om att vi ska vara en hälsofrämjande skola med hög måluppfyllelse, ett aktivt trygghetsarbete och engagerade och kompetenta medarbetare som ser varje elev. Ett välkomnande klimat är viktigt för oss liksom att vi samarbetar.
Vi har en inspirerande skolmiljö med en stor skolgård och närhet till natur. Det finns goda möjligheter till utomhuspedagogik. Vi som arbetar här utvecklar ständigt vår pedagogik för att den på bästa sätt ska möta elevernas behov. Vi har låg personalomsättning och trivs och vill vara kvar.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• Legitimation och behörighet för arbete i fritidshem
• Kunskap om aktuell läroplan
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i grundskola
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn med NPFDina personliga egenskaper
• För att lyckas i rollen som lärare i fritidshem har du god pedagogisk insikt. Du är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt samt skapar engagemang, arbetsglädje och delaktighet.
• Du bidrar till att skapa goda relationer och du är ansvarstagande. Då vi arbetar för ett nära samarbete i och mellan arbetslagen på skolan lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga.
• Du behöver ha ett positivt förhållningssätt och ett personligt engagemang.
• Du ska vara initiativrik, strukturerad och ha ett gott ledarskap.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semesterväxling och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Om du går vidare i urvalsprocessen och innan du blir erbjuden befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning - provanställning 6 månader kan komma att tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1-2
Ref. nr:SOR/2025/0037/022 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Rektor
Sara Scot sara.scot@nynashamn.se 08-531 970 01 Jobbnummer
9570235