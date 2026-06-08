Lärare i fritidshem, Kiaby skola
Kristianstads kommun / Förskollärarjobb / Kristianstad Visa alla förskollärarjobb i Kristianstad
2026-06-08
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På Kiaby skola har vi ungefär 66 elever fördelade i åldersheterogena klasser från förskoleklass till åk 6. Skolan ligger idylliskt mitt i byn med närhet till skog och sjö. På vår skolgård finns det gott om möjligheter till lek och aktiviteter i form av skaparverkstad, fotbollsplan, arena, sandlådor och "skog" för att nämna något.
På Kiaby skola trivs du som liksom vi, arbetar för ett lösningsfokuserat förhållningssätt, glädje i mötet med barn och vuxna och engagemang för elevernas och verksamhetens utveckling. Du utgår från att alla elever gör så gott de kan och att med rätt stöd kan de nå väldigt långt. Det är lika viktigt för dig som för oss att arbeta för en tolerans och förståelse för olikheter, samt respekt för allas lika värde.
Vi har två fritidsavdelningar med ungefär 40 inskrivna elever och är sammanlagt cirka 10 pedagoger som hjälps åt med skola och fritids verksamhet. Nytt för läsåret 26/27 är en liten, särskild undervisningsgrupp där elever som är i behov av undervisning i liten grupp kan få stöd av lärare i specialpedagogiskt team, lärare i fritidshemmet och specialpedagog.
Vi har ett nära samarbete med Fjälkinge skola, där våra elever har sina lektioner i idrott, slöjd, hemkunskap och språkval. Det är också Fjälkinge skolas fritidshem vi samarbetar med under sammanslagningar på loven.
Då det kan vara svårt att få ihop arbetstiderna med möjligheten att nyttja kollektivtrafik till och från Kiaby, är det en fördel att säkerställer att du kan ta dig till arbetet utan att vara beroende av lokaltrafiken.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med arbete/undervisning i skolan som planeras utifrån elevgruppens behov. Öppning och stängning av fritidshemmet ingår också i tjänsten.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar och leder du även uteverksamhet och rastverksamhet.
Dina relationer till eleverna karakteriseras av ömsesidig respekt, samarbete, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du vågar ställa krav på eleverna och är tydlig kring de förväntningar som ställs. Dokumentation av verksamheten i fritidshemmet ingår också. Vidare är du aktiv i det kollegiala lärandet och på ett systematiskt sätt reflekterar du över arbetet enskilt och tillsammans med andra, kopplat till målen i verksamheten och influenser från omvärlden.
Vem söker vi?
Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem i grundskolan och vi ser gärna att du har behörighet för åk 1-6 i något av ämnena slöjd, musik och/eller idrott i grundskolan inom ramen för din legitimation. Vi vill att du har erfarenhet från arbete inom pedagogisk verksamhet och erfarenhet av arbete som lärare i fritidshem är meriterande. Förmåga att stödja elever i att hantera konflikter krävs för rollen. Det är en fördel om du har god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd liksom kunskap och intresse kring olika kulturer.
Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmåga att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla barn/elever är lika värda. Vidare hanterar du ledarskapet i fritidshemmet/klassrummet samt arbetar med målstyrning, planering och dokumentation.
Du har förmåga att entusiasmera, skapa intresse och möta barn på den nivå de befinner sig . Förmåga att välja pedagogiska verktyg utifrån individens behov krävs i arbetet. Du ska kunna integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och som redskap i det egna arbetet. Din goda kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga krävs för att skapa förtroendefulla relationer med kontakter inom som utanför skolan.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-08Tillträde
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 2026-08-17.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Grundskola Kontakt
Rektor Villaskolan
Sabina Norblad 0733-13 66 72 Jobbnummer
9952389