Lärare i fritidshem i Torsås
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Torsås Visa alla förskollärarjobb i Torsås
2026-06-29
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Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.
I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshemmet har du en viktig roll för Torsås elevers lärande och kunskapsutveckling. Du ska bereda eleverna en meningsfull fritid nu och i framtiden. Såväl under skoltid som på fritidshemmet ska du stödja elevers lärande genom praktiska och utforskande arbetsformer. Du kommer att tillsammans med övriga lärare bedriva pedagogiskt arbete och delta i det systematiska kvalitetsarbetet somstyrs av skollag och arbetsplaner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet att undervisa på fritidshem. Behörighet att undervisa i något skolämne är meriterande då tjänsten kan komma ha del av undervisningen i uppdraget. Du sätter elevernas kunskapsutveckling i fokus och lägger vikt vid deras lärande under hela dagen. Du ser det som en styrka att arbeta i arbetslag, har förmåga att skapa goda relationer och har ett tydligt och professionellt bemötande i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi vill att du har drivet i att kunna förändra, förädla och förvalta det arbete somär pågående. Erfarenhet är meriterande och önskvärt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse. Vi rekryterar löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Arbetstid: Dagtid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsås Kommun
(org.nr 212000-0696)
Box 503 (visa karta
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385 25 TORSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Bitr rektor
Maria Hovold maria.hovold@skola.torsas.se 010-35 33558 Jobbnummer
9982772