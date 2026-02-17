Lärare i fritidshem Hindås skola f-3
2026-02-17
Din arbetsplats
Välkommen till Sveriges viktigaste jobb i Härryda kommun som ligger mitt emellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i.Hindås skola är en skola som ligger mitt i Hindås centrum mellan sjöar och skog, med bra kommunikationer till både Borås och Göteborg. Buss och tåg finns nära skolan.
Vi är 220 elever på skolan och ca 30 medarbetare som gemensamt arbetar för elevernas lärande och utveckling.
Vi söker dig som vill dela vår vision: en skola där trygghet, glädje och engagemang lägger grunden för varje barns framtid.? Som ett led i detta arbetar vi på Hindåsskolan med PALS som är en evidensbaserad metod för att främja trygghet och studiero.
I år ligger vårt skolgemensamma kunskapsfokus på matematiken där vi på skolan, under hela elevens dag, arbetar för att stärka de matematiska förmågorna hos varje barn.
På skolan ser vi varandras olikheter som något berikande och vi månar om att lära och utvecklas av och med varandra. Hos oss kan ett misstag vara vägen till lösning, fördragsamhet är ett ledord och ett gott skratt ger energi och arbetsglädje. Tillsammans växer vi och gör skillnad för eleverna och varandra, varje dag.
Ditt uppdrag
Du kommer att ansvara tillsammans med två kollegor för fritidshemmet i en åldershomogen grupp. Under skoldagen samverkar du med lärare i ditt arbetslag för att stötta eleverna i deras utveckling såväl pedagogiskt som socialt. Varje vecka samplanerar du med kollegorna i ditt arbetslag för att undervisningen under hela dagen skall vara tillgänglig för alla elever. Du kommer att planera både enskilt och med kollegor för den avdelning du ansvarar för och varje vecka träffas alla lärare i fritidshem på kategorimöte för planering och kvalitetsutveckling. Du förväntas vara en aktiv deltagare som både tillför av din erfarenhet och får möjlighet att ta del av andras. En väl planerad, genomförd och utvärderad fritidsverksamhet kopplad till våra styrdokument ser du som en självklarhet.
Det här krävs för tjänsten
Lärare i fritidshem med något av ämnena bd, mu eller id.
Utöver detta förutsätter vi att du
• aktivt tillsammans med arbetslaget utvecklar lärmiljöerna för och med eleverna
• arbetar självständigt när så behövs och driver verksamheten framåt
• har god förmåga till samarbete med kollegor och övrig personal på skolan
• har god förmåga att skapa positiva möten och samarbetsformer med elever, kollegor och vårdnadshavare
• har goda erfarenheter och strategier gällande arbete med elever i behov av särskilt stöd
• vet vad en väl planerad rast och fritid kan göra för skillnad för varje elev och har erfarenhet av och idéer för att inkludera och stödja elevers sociala utveckling.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi kommer att påbörja rekryteringsprocessen i takt med att ansökningarna kommer in. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattats.
