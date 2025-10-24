Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Kyrkebyskolan
2025-10-24
Publiceringsdatum2025-10-24
Vi söker ny lärare i fritidshem/fritidspedagoger till fritidshem på Kyrkebyskolan inför vårterminen 2026.
Det är 1 tjänst, 100 %, tillsvidareanställning, Kyrkebyskolan
Kyrkebyskolan ligger i området Agneteberg i Arvika och är en F-6 skola med tillhörande
fritidshem samt anpassad grundskola. Skolan ligger på gångavstånd till Arvika centrum och har närhet till både skog och mark.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshemmet/fritidspedagog ansvarar du för planering och utförande av undervisningen i fritidshemmet. Tjänsten innebär att du tar ansvar för att leda arbetet med att skapa en verksamhet som stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull tid i fritidshemmet. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus. Det är av stor vikt att du är aktiv i att skapa aktiviteter som utmanar och engagerar barnen. Utöver uppdraget i fritidshemmet samverkar du under skoltid även med undervisande lärare i klass, dels genom egen undervisning, resursverksamhet samt rastaktiviteter. Kvalifikationer
Du är behörig lärare i fritidshem/fritidspedagog och innehar lärarlegitimation för undervisning i fritidshem. Alternativt har du erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt en annan pedagogisk utbildning som anses likvärdig. Det är meriterande om du tidigare haft ansvar för fritidshem eller liknande arbetsuppgifter. Kunskap och erfarenhet av arbete med elever inom NPF-området är också meriterande.
Vi anställer löpande.
Som person är du flexibel, strukturerad samt lösningsfokuserad. Du är tydlig i ditt ledarskap och har en god förmåga att skapa relationer. Att skapa positiva möten med elever, föräldrar och kollegor är viktigt för verksamheten och för dig. Vi arbetar nära i våra arbetslag och söker dig som har en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
