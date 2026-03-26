Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Kristdalaskolan
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Söker du en spännande arbetsplats där du får utrymme att utvecklas och påverka? Vill du arbeta på en skola där vi utmanar varandra och sprider arbetsglädje? Drömmer du om en arbetsplats där vi kan, vill och vågar? Då är Kristdalaskolan det självklara valet! Hos oss är alla barn våra barn.
Om vår skola
Kristdalaskolan är en mindre skola med ca 100 elever i årskurs F-6. Vi har sex klasser; FKL, årskurs 1, 2, 3 4-5 och åk 6. Gruppstorlekarna ligger på 13-23 elever. På skolan finns fritidshemmet Regnbågen, där ca 50 elever är inskrivna. Kristdala samhälle är en liten idyll i en levande landsbygd med vacker natur och närhet till både skog och sjö.
Vårt arbetssätt
Vi följer KRIBO-modellen - en modell vi utvecklat tillsammans i vårt rektorsområde - med fokus på struktur, undervisning och relationer. Detta skapar en förutsägbar och tillgänglig lärmiljö för alla elever.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som fritidspedagog skapar du förutsättningar för elevernas lärande och utveckling på fritidshemmet. I uppdraget ingår även att fungera som klassresurs och stöd under skoldagen samt leda aktiviteter under lektionstid.
Du är aktiv i utvecklingsarbeten, deltar på arbetsplatsträffar och bidrar till arbetslagets gemensamma arbete. Tillsammans med kollegorna arbetar du för att främja utvecklingen mot skolans mål. Du förbereder, planerar och utvärderar ditt arbete professionellt med utgångspunkt i styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fritidspedagog eller lärare med inriktning mot fritidshem.
Du är en god ledare som enkelt entusiasmerar, samarbetar och sprider arbetsglädje. Du är en ödmjuk medmänniska som inger trygghet och bemöter alla med inställningen alla kan och vill.
Vi söker dig som
bygger upp goda och hållbara relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och övrig skolpersonal.
har god förmåga att arbeta både självständigt och i team.
känner starkt engagemang och stor drivkraft att göra skillnad för våra elever.
har en positiv grundinställning du är flexibel, ser möjligheter och stimuleras av förnyelse.
identifierar olika behov och skapar kreativa lärmiljöer utifrån dessa.
värdesätter kollegialt lärande och tar ansvar för att strukturera och organisera det dagliga arbetet i enlighet med styrdokumenten.
Viktiga egenskaper
Du är en social lagspelare trygg, lösningsorienterad och positiv som har förmågan att möta varje elev utifrån deras unika förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Malin Bredhammar malin.bredhammar@oskarshamn.se 010-35 60 000 Jobbnummer
9819848